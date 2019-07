Deux matches ont suffi au Servette FC pour démontrer qu’il s’était déjà adapté à sa nouvelle catégorie. Que ce soit à Berne (1-1 contre YB) ou lors de la venue du FC Sion au bout du lac (0-0 dans le derby du Rhône), les joueurs d’Alain Geiger ont très souvent séduit et montré qu'ils avaient pour la plupart digéré le saut en Super League.

Si pour le néo-promu «grenat», tout se passe pour le mieux sur la pelouse, il n’en a pas été de même au niveau de l’accueil des spectateurs aux buvettes du stade de Genève, où la plus grande gabegie a régné samedi soir. Certains spectateurs n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux, principalement en raison d’un temps d’attente jugé anormalement élevé. «Votre buvette c’est un immense scandale les mecs. Sérieusement ?!», s’est étranglé l’un d’eux. «De pire en pire… 30 minutes pour une bière», déplorait un autre, inquiet à l'idée de rater une partie du match.

De pire en pire... 30min pour une bière, Servette a bien joué @ServetteFC ??? — Aurélien (@GeAure) 27 juillet 2019

Forcément, tout ceci n’a pas échappé aux responsables servettiens, lesquels, conscient de l’insatisfaction créée au sein du public, n’ont pas tardé à réagir en exprimant leur mea-culpa dans un communiqué officiel.

[Communiqué officiel] Le point du club sur l’attente aux buvettes lors du match contre Sion.

???? ?? https://t.co/QmLCKfPT3Q pic.twitter.com/kPhric5y2P — Servette FC (@ServetteFC) 29 juillet 2019

Montré du doigt en tant que partenaire traiteur, Stanislas de Boissieu, patron de Prime & Cie, a été le premier à s’excuser. «Cette situation est indépendante de notre volonté, j’en suis très peiné, devait-il expliquer. Toutes nos équipes ont énormément travaillé et étaient prêtes. Malheureusement, le système de tireuses à bière n’a pas fonctionné normalement. Notre fournisseur de bière est sur place ce lundi (ndlr : hier) et s’engage à tout remettre en ordre pour le prochain match.»

Président du Servette FC, Didier Fischer a lui aussi pris conscience de ce problème d’accueil aux buvettes. «Je remercie les spectateurs pour leur patience, écrit-il. Le Servette FC et ses partenaires s’excusent des désagréments créés. L’accueil du public est primordial pour nous. Prime & Co et le fournisseur de bière mettent tout en oeuvre pour trouver une solution rapide pour le prochain match.»

Un club qui reconnaît ses torts et s’en excuse, voilà qui n’est pas banal et mérite d’être souligné. Comme dit l’adage, faute avouée à moitié pardonnée…

Il ne reste plus à espérer que tout soit en ordre dimanche pour la réception du FC Lucerne. Afin que le public de la Praille puisse fêter comme il se doit les trois points espérés…