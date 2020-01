Lors de son premier passage, long de 30 mois, à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane avait marqué l’histoire en remportant trois Ligues des champions consécutives en 2016, 2017 et 2018. Dans très exactement le même laps de temps, son fils aîné, Enzo, risque bien, lui, de vivre trois relégations de suite. Un «exploit» dont il se passerait évidemment bien. Ce qui est encore possible, même si la situation de son club actuel, Deportivo Aves, en Liga NOS, la 1re division portugaise, est déjà précaire, puisqu’il occupe non seulement le dernier rang avec six petits points récoltés en quinze journées mais qu’il en compte surtout déjà huit de retard sur le premier non relégable.

Pour brièvement rappeler le récent parcours d’Enzo Zidane (25 ans en mars), il faut commencer par son arrivée à la Pontaise, en janvier 2018. Transféré du Real Madrid pour quelque 700'000 euros, il devait trouver avec ce Lausanne-Sport version Fabio Celestini un contexte idéal pour progresser. Avec l’idée d’être ensuite revendu à un club plus huppé avec une belle plus-value lausannoise à la clé.

La réalité s’est toutefois avérée très différente. Malgré la confiance que lui a témoignée son coach, Enzo Zidane n’a jamais réussi à s’imposer dans l’entrejeu du LS (2 buts et une passe décisive). Après des débuts encourageants, il a vite sombré avec ses coéquipiers, pour se retrouver de plus en plus régulièrement sur le banc, malgré un niveau technique très au-dessus de la moyenne. Son indiscutable aisance avec le ballon n’a en effet pas suffi à combler un manque flagrant de présence physique.

Un bref retour en Espagne

Après ces six premiers traumatisants loin du cocon familial madrilène, une saison en Challenge League lui aurait peut-être fait du bien. Mais l’idée de jouer en 2e division suisse ne plaisait ni à son père ni à lui-même. Du coup, il a repris la direction de Madrid et du Rayo Majadahonda.

Néo-promu en 2e division, ce petit club de la banlieue de la capitale espagnole n’a pas davantage convenu à Enzo Zidane. Malgré 32 présences sur le terrain, dont 26 en tant que titulaire, il n’a pu contribuer au maintien de son équipe (une passe décisive seulement à son actif). Un nouvel échec qui ne l’a donc pas empêché de rebondir au Deportivo Aves, en Liga NOS. Où les choses ne se déroulent pas mieux que lors de ses premières expériences professionnelles. Au contraire même, puisque Zidane n’a, jusque-là, été titularisé qu’à cinq reprises seulement, malgré les deux buts marqués en début de championnat contre Rio Ave et Vitoria Guimarães. En raison d’une blessure, il n’a d’ailleurs pas joué lors des quatre derniers matches.

Une trajectoire très compliquée qui étonne Pablo Iglesias. «J’ai un peu moins suivi son parcours au Portugal cette saison, explique le directeur sportif du LS, mais je suis vraiment surpris des difficultés qu’il rencontre depuis son départ de Lausanne. Avec ses énormes qualités techniques et son intelligence de jeu, je reste persuadé qu’il a les moyens d’évoluer dans l’un des cinq principaux championnats du continent. De plus, Enzo est un grand travailleur. Il fait d’ailleurs tout ce qu’il peut pour renforcer une masse musculaire peut-être un brin insuffisante. Je me souviens que dans son appartement à Lausanne, il avait transformé l’une des pièces en salle de musculation.»

Faire le bon choix

En cas de nouvelle relégation en mai, le choix de sa prochaine destination sera déterminant selon Pablo Iglesias. «À mes yeux, il est primordial qu’il rejoigne un club qui joue le haut du classement. Avec un entraîneur qui croit en lui et au sein d’une équipe qui aime avoir le ballon et privilégie le jeu. Un contexte qui pourra permettre à Enzo d’exprimer enfin le gros potentiel dont il dispose.»

Et lui donner peut-être l’occasion de fêter, sinon un titre, tout du moins quelque chose de positif, comme une promotion par exemple.

André Boschetti