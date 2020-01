Le Paris Saint-Germain, qui avait aligné toutes ses stars en attaque mercredi soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue, a atomisé Saint-Etienne 6-1 avec un triplé de l'Argentin Mauro Icardi.

Réduits à 10 dès la 31e minute, les Stéphanois n'ont pas eu voix au chapitre durant cette rencontre. Avec Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria sur le terrain, le PSG a totalement dominé la rencontre.

Dès la 2e minute, Icardi débutait son festival en ouvrant la marque pour ses couleurs. Et c'est à la suite de l'expulsion de Fofana que les Parisiens ont déroulé. Neymar (39e), Moulin (csc, 44e), Icardi encore (49e et 57e) et Mbappé (67e) ont assuré le spectacle au Parc des Princes.

Dans les autres rencontres de la soirée, Lyon s'est défait de Brest 3-1 et Lille a éliminé Amiens 2-0, rejoignant ainsi Reims, tombeur de Strasbourg, mardi, aux tirs au but.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu jeudi.