Pour le premier épisode de «C’te équipe du monde d'après», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, de Simon Meier, de Florian Müller et de Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis sauf celui de Pentecôte et donc on est mardi, aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu’on n’a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtes heureusement servis, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

1re partie (dès 2'20):

Dans la première partie de notre podcast, on a évoqué la journée de vendredi dernier, attendue comme celle des longs couteaux welches et qui a finalement été celle des petits canifs de la Suisse primitive. On a aussi débattu du mythe du Röstigraben du football suisse, ainsi que de l'influence du diffuseur sur les votes.

2e partie (dès 15'40):

Dans la deuxième partie, on a discuté des habituelles bisbilles valaisanno-neuchâteloises, mais aussi de l'éventuel opportunisme lausannois. On a lancé les pronostics pour savoir si Sion allait redémarrer le championnat avec son entraîneur actuel et on s'est demandé si les conditions nouvelles de jeu allaient chambouler le classement.

3e partie (dès 30'35):

Pour terminer, on a devisé des mouvements de personnel au Stade Lausanne-Ouchy et on s'est tout simplement interrogé quant à son avenir, ou s'il allait terminer comme Baulmes ou Le Mont. On a fini par évoquer la Bundesliga et les autres championnats étrangers, qui vont jouer tout l'été dans des conditions dantesques.

Le quiz! (dès 46'00):

Spécial Black lives matter.