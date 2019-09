Les 24'000 fans de Young Boys ont fait du bruit samedi soir, comme n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler coach Gerardo Seoane après la victoire des siens 3-2 face au FC Sion. Mais le Stade de Suisse a surtout grondé a chaque fois qu'un de ses joueurs s'est fait rudoyer à la limite de l'acceptable par un Sédunois sans que Monsieur Fedayi San ne porte son sifflet à la bouche. Ce qui est quand même arrivé quelques fois lors du premier quart d'heure de la rencontre. Les Valaisans étaient loin de dominer leurs adversaires, mais ils étaient tout de même parvenus à faire valoir leurs atouts physiques dans les duels. Cela ne leur assurait pas une victoire, ni même un match nul, mais il s'agissait tout de même d'un bon début. Et, surtout, de la confirmation que Sion en veut en ce début de saison.

Reste que, puisqu'il est question d’agressivité et de don de soi, il y a à redire dans ce domaine sur au moins deux des trois buts encaissés par les Sédunois. D'abord, le 1-1. Neuf Valaisans se trouvaient dans leur surface lorsque Michel Aebischer, à douze mètres de la cage de Kevin Fickentscher, a raté une première fois sa frappe, avant de récupérer le ballon et d'envoyer un tir imparable environ deux secondes plus tard. Un laps de temps qui aurait dû permettre à un visiteur de dégager la balle ou, au moins, de gêner le milieu de terrain bernois dans son œuvre.

Sion connaît le chemin

Si Stéphane Henchoz a préféré souligner ce qu'il avait vu de bien sur le synthétique de la capitale, l'entraîneur du FC Sion a quand même regretté le déroulement de l'action qui a mené au 2-1. Soit une remise en jeu à première vue anodine d'Ulisses Garcia, un centre devant le but de Michel Aebischer et une conclusion signée Jean-Pierre Nsamé, qui s'est trop facilement frayé un chemin entre trois Sédunois pour aller marquer. Là encore, Mickaël Facchinetti et ses coéquipiers auraient pu s'en sortir plus à leur avantage, tout comme sur le 3-2, où Christian Fassnacht a pu faire ce qu'il voulait dans les seize mètres. L'homme a bénéficié de pas mal de réussite pour se mettre en position de terminer le travail mais, là encore, la situation semblait gérable.

Aux points, Sion a mérité sa défaite face à un adversaire qui aurait pu encore aggraver le score durant la dernière demi-heure. Mais quelque part, on comprend la pointe de frustration qui régnait dans les rangs valaisans après la rencontre. Parce qu'avec un peu plus de rigueur, ramener quelque chose du Stade de Suisse semblait à leur portée. Ce qui veut dire deux choses.

D'une part, que le FC Sion n'est effectivement pas si loin des meilleures formations du pays, ce qu'il devra continuer à prouver sur la longueur. Car si Bâle et YB sont au-dessus du lot, c'est aussi qu'ils peuvent s'appuyer sur une constance que n'a pas encore Sion. D'autre part, que les Valaisans n'ont pas le droit d'en garder un peu sous les crampons ou de ne donner que le 90% d'eux-mêmes. Avec Stéphane Henchoz, on ne compense pas les lacunes physiques par une technique au-dessus de la moyenne, on fait précisément l'inverse. Un principe de base qui ne tolère aucune exception, au risque que Sion perde ses repères et son fil rouge. Si les Sédunois veulent relancer une série positive dimanche contre Lugano, après deux défaites de rang, ils connaissent le chemin.

Florian Vaney, Berne