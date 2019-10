Le club de première division, doit jouer à partir de la saison prochaine dans sa nouvelle enceinte, encore en construction. Mais le tribunal, dans un arrêt daté du 2 octobre, a interdit les rencontres à 20h00 et celles du dimanche après-midi.

Cette décision ne permettrait à Fribourg de jouer aucun match à domicile sur quatre des six créneaux horaires actuels de la Bundesliga: le vendredi soir, le samedi à 18h30, le dimanche à 13h30 et le lundi soir. Seuls les matches du samedi à 15h30 et du dimanche à 18h00 seraient possibles.

Des riverains du stade avaient déposé une plainte au moment de l'attribution du permis de construire, et avaient été déboutés par le tribunal administratif local. La cour régionale a rendu un avis différent. Ni le club ni la Ligue de football n'ont réagi immédiatement.