Drôle de scène jeudi avant le début de la rencontre comptant pour la troisième journée d'Europa League entre le Partizan Belgrade et Manchester United (0-1).

Pour son premier match comme capitaine des Red Devils, en l'absence d'Ashley Young et David de Gea, Harry Maguire est allé se placer sur le pré, fanion sous le bras, avant le coup d'envoi. Le joueur de 26 ans a tout bonnement zappé le «toss» d'avant match.

Dans l'attente, l'arbitre Xavier Estrada Fernandez a dû l'appeler deux fois. L'ex-joueur de Leicester, qui a semblé perdu sur le coup, en a rigolé sur les réseaux sociaux. Il n'avait plus porté le brassard depuis un bout de temps.

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss ???? pic.twitter.com/dGJ84U6iC7

Last time I did this you did the coin toss in the centre circle ?????????????????????? It’s been a long time. #LetMeOff ???? #MUFC https://t.co/dvhPIoktMm