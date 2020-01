Le 1er janvier, Pascal Besnard (56 ans) a officiellement succédé à Didier Fischer à la tête du Servette FC. Un club qu’il connait forcément bien pour en avoir porté les couleurs dans les années 80, époque qui l’avait vu évoluer, en tant qu’infatigable milieu de terrain, aux côtés de notamment Lucien Favre, Michel Decastel, Umberto Barberis, Robert Kok ou encore… Alain Geiger, l’actuel coach «grenat».

Couronné champion de Suisse en 1985, «Paqui», qui avait également joué avec son frère Gilles durant une saison aux Charmilles, allait ensuite faire une carrière bancaire au sein du Crédit Suisse dont il est devenu, depuis quatre ans, le responsable pour la région Genève, avec plusieurs centaines de collaborateurs sous sa direction. LeMatin.ch l’a rencontré.

Pascal Besnard, devenir président du Servette FC, ça fait quoi?

C’est beaucoup de fierté et une immense responsabilité. Depuis 2015, j’étais déjà impliqué dans le club en tant qu’administrateur. Il a été assez facile de dire oui…

Quel sera le style du président Besnard?

Discret. Je ne suis pas là pour être en première ligne. Beaucoup de choses remarquables ont déjà été faites, on est plus dans la consolidation. Je vais pouvoir m’appuyer sur la gouvernance mise en place, notamment la commission sportive, regroupant Alain Geiger, Gérard Bonneau (ndlr: responsable de la cellule recrutement) et Massimo Lombardi (ndlr: centre de formation). Les gens sont au service du club. C’est l’institution Servette qui compte et qu’il convient de mettre en avant. Il y a les pros, les hommes et les féminines, puis juste en dessous la formation. Le trésor, c’est l’Académie.

En début de semaine, vous vous êtes rendus au Portugal pour y rencontrer les joueurs et le staff, actuellement en camp d’entraînement en Algarve. Quel a été le contenu de votre message?

Je me suis d’abord présenté. Certains savaient que j’avais joué avant eux au Servette (Rires). Je leur ai ensuite parlé de leur rôle. Le haut de la pyramide, c’est eux. Et ce sont eux qui détiennent les clés du succès, pas Besnard.

Didier Fischer, votre prédécesseur, estime que Servette, compte tenu de la qualité du jeu proposé, devrait évoluer devant plus de 10'000 spectateurs, ce qui est loin d’être le cas avec une affluence moyenne inférieure à 7500 spectateurs. C’est aussi votre sentiment?

Oui, mais reconquérir le public réclame du temps. A Genève, on a perdu une génération avec tout ce qui s’est passé au sein du club, avant sa reprise par Didier Fischer et la Fondation 1890. Il en a résulté une forme de rejet, des gens ont même pu penser que Servette n’existait plus. Aujourd’hui, associer le nom d’un partenaire ou d’une entreprise à l’image du Servette est à nouveau possible.

A moyen terme, quelles doivent être les ambitions du SFC?

Servette doit grandir afin de pouvoir jouer les premiers rôles, sans brûler les étapes. Mon rêve, c’est que l’on puisse à nouveau décrocher un titre de champion. Quand? Alors ça… Mais il serait ridicule de dire que Servette ne mériterait pas de revivre un titre. Même si ce n’est pas l’objectif du jour, je vous le répète.

Entre deux séances de direction, où et comment Pascal Besnard se ressource-t-il?

Je me suis mis au golf, ce qui me permet de retrouver des footballeurs, parfois d’anciens coéquipiers. Je pratique aussi plusieurs fois par semaine du bikram yoga, une pratique à haute intensité (…) Durant toutes mes activités, je suis adepte de l’AIP (Attitude Intérieure Positive). Plus globalement, je ne pense pas être rancunier mais je ne suis pas amnésique non plus.

Irez-vous également suivre Servette à l’extérieur?

Dans la mesure du possible, oui. J’ai déjà planifié la deuxième partie de saison. J’irai ainsi à Neuchâtel, à Bâle, à Zurich et encore à Sion. Et si l’on joue à Saint-Gall, il est possible que j’aille suivre nos filles à Genève!

Propos recueillis par Nicolas Jacquier