Le quotidien L'Equipe a consacré une pleine page à Patrick Müller dans son édition du dimanche 5 avril. Dans «Paroles d'ex», le défenseur genevois, retraité des terrains depuis 2010, est revenu sur la finale victorieuse de Lyon en Coupe de la Ligue. Un soir de mai 2001.

Entré en jeu à la 106e minute au milieu de terrain, le numéro 20 a inscrit le but décisif face à l'AS Monaco au bout des prolongations (118e, 1-2). «C'était le premier titre d'une longue série, ce match est gravé en détails dans ma mémoire, à jamais, j'ai encore les sensations intactes, se souvient l'ancien international suisse (81 sélections). En signant à l'OL à cette époque-là, je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment.»

Celui qui a été quintuple champion de France avec Lyon conserve un souvenir très frais de son but et de sa célébration. «J'ai revu ce moment en vidéo il n'y a pas longtemps, explique le héros d'un soir. J'ai des enfants, ils font des recherches sur YouTube. Je n'ai pas marqué beaucoup de buts dans ma carrière, donc celui-là, forcément, je l'ai revu souvent avec les enfants. Mais de ce soir-là, il n'y a pas que ce but qui reste gravé.»

Souvenirs «plus vagues» de la soirée

Si le défenseur central se rappelle parfaitement de cette finale, il concède que les souvenirs de la soirée qui a suivi sont «plus vagues». «On a beaucoup dansé dans le vestiaire, il y avait du champagne, je me rappelle qu'on buvait de la bière dans le jacuzzi... Ensuite, on est allés au Lido, à Paris, le président (Jean-Michel Aulas) avait organisé une soirée avec tous les employés du club. On n'a pas beaucoup dormi, en fait (rires). Puis on est rentrés à Lyon en TGV et, là encore, c'était les chants, le champagne et les bières dans le wagon...»

La fête dans les rues de la cité rhodanienne a été à la hauteur. Cela faisait depuis 1973 que les Lyonnais attendaient de célébrer un trophée de premier plan. Le début d'un long règne puisque l'OL trônera sans partage sur la Ligue 1 entre 2002 et 2008 avec sept titres consécutifs. Patrcik Müller s'éloignera durant deux saisons des bords du Rhône (entre 2004 et 2006 à Majorque puis Bâle) pour mieux revenir.

Parti à Monaco en 2008, sa carrière sera définitivement stoppée sur le Rocher. Une fin en queue de poisson provoquées par des blessures. Pressenti un temps pour un ultime défi à Servette, le joueur de 34 ans avait préféré raccrocher les crampons en 2010.

