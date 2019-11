Jim Ratcliffe n’a pas pour habitude d’apparaître dans les médias, ni de rechercher la lumière. Mais quand le big-boss et fondateur d’Ineos se décide à parler, ce qu'il fait rarement, ce n'est jamais dans le vide. C’est exactement ce qui ressort de l’interview que l’homme le plus riche d’Angleterre a accordé au Times, une interview dans laquelle il balaie l’éventualité d’un possible rachat de Manchester United, le club qu’il soutient pourtant depuis son enfance.

«Ils ont jeté l'argent par les fenêtres»

Le propriétaire du LS et de l’OGC Nice en profite au passage pour envoyer un scud aux actuels dirigeants de Manchester United et sur la manière, calamiteuse selon lui, dont le club est géré. «Ineos ne veut jamais être celui qui dépense comme un pigeon, jamais, jamais, indique-t-il notamment. United a fait des mauvais choix d'entraîneurs, des mauvais choix de joueurs. Ils ont jeté l'argent par les fenêtres, par exemple en achetant des joueurs comme Fred. United a dépensé des sommes vertigineuses depuis le départ de Ferguson et ce serait un euphémisme de dire qu'ils ont été médiocres. Étonnamment médiocres, pour être honnêtes.»

Et Jim Ratcliffe, au moment de dire tout le mal que lui inspire son club fétiche, d’évoquer plus en détail la stratégie d’investissement de son groupe: «Nous avons une approche différente, nous voulons dépenser notre argent plus intelligemment. On veut plus miser sur les racines, dénicher des talents locaux. Ce qu'ont réussi à faire des clubs comme Southampton et Lille, mais pas United. On essaye de ne pas dilapider notre argent, et c'est ce qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui.»

Voilà qui colle ainsi à la politique sportive mise en place du côté des Plaines-du-Loup, avec la promotion des espoirs locaux.