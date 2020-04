Paul Pogba veut quitter Manchester United. Rien de bien nouveau puisque, l’été dernier déjà, le champion du monde 2018 avait bien fait comprendre aux dirigeants de son club qu’il souhaitait changer d’air. La Juventus et, surtout, le Real Madrid de Zinédine Zidane avaient alors sérieusement sondé le terrain. Avant de battre en retraite face aux quelque 120 millions d’euros exigés par les Mancuniens pour libérer leur joueur.

Une somme astronomique que MU n’a apparemment plus aucune chance de toucher lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2021 - mais avec une option pour une année supplémentaire en faveur des Red Devils - Paul Pogba pourra dès cet été faire valoir un article du règlement des transferts de la FIFA pour se libérer à un tarif beaucoup plus raisonnable. Celui-ci lui permet en effet de résilier son contrat unilatéralement dès lors que la période protégée des trois premières années est révolue.

L'indemnité de résiliation dépendrait alors du nombre d'années de contrat restant et des frais engagés par son club. Pour Pogba, acheté 105 millions d’euros (et 5 de bonus supplémentaires) en août 2016, elle est évaluée entre 50 et 60 millions. Soit à peu près la moitié du montant record versé il y a quatre ans à la Juventus. Et cela alors que la valeur du milieu de terrain français de 27 ans est estimée aujourd’hui autour de la centaine de millions.

Un bon moyen de pression

Une «astuce» que le joueur et son agent Mino Raiola assurent ne pas vouloir utiliser. Pour le moment. Mais une façon certainement de mettre la pression sur un club qui a vu toutes ses récentes propositions de prolongation de contrat être refusées par le duo. Sans oublier la crise financière générale, suite à la pandémie actuelle, qui ne manquera pas de mettre un gros coup de frein aux excès en tout genre.

Un coût net de 115 millions?

Un tel scénario - qui s’annonce de plus en plus probable - verrait Manchester United réaliser une nouvelle opération financière catastrophique. La petite soixantaine de millions qu’il recevrait en cas de départ cet été ne correspondra qu’à un peu plus du tiers environ de la somme globale que lui aura coûté Pogba pour quatre ans entre le montant versé à la Juve et son salaire exorbitant (16,7 millions en 2019-2020)! Et cela pour un échec sportif flagrant puisque MU, qui l’avait recruté pour retrouver les sommets, n’a pour l’instant remporté qu’une Europa League (en 2017) et une Coupe de la Ligue anglaise (2017) en quatre saisons. Beaucoup trop peu pour un club qui a la plus lourde masse salariale du continent.

Parti pour rien en 2012

L’histoire devient encore plus sournoise lorsque l’on se souvient que MU avait enrôlé Paul Pogba pour une bouchée en pain il y a onze ans. Alors âgé de 16 ans seulement, le prometteur milieu avait quitté Le Havre pour l’équipe M18 des Red Devils. Malgré quelques apparitions avec l’équipe encore dirigée à l'époque par Alex Ferguson, il avait déjà préféré repousser les propositions mancuniennes de prolongation du contrat pour rejoindre librement la Juventus en 2012. Un club où il a pu progresser de façon spectaculaire pour devenir peu à peu l’un des piliers du club turinois puis de l’équipe de France.

Pas rancuniers, les décideurs de MU offraient, en été 2016, les 110 millions d’euros demandés par le club turinois pour libérer leur joyau. Où, après un premier exercice encourageant, Paul Pogba n’a plus été que l’ombre de celui que l’on imaginait comme un potentiel futur Ballon d’or. À sa décharge, il faut toutefois admettre que la valeur sportive du contingent mancunien n’a, jusqu’à cette saison, jamais été à la hauteur des promesses faites au Français au moment de son recrutement. Un petit renouveau auquel il n’a pourtant guère participé puisque son bilan statistique est des plus maigres avec seulement 7 apparitions en Premier League et une en Coupe de la Ligue. Hormis deux brèves apparitions en décembre, des douleurs récurrentes à une cheville le laissent sur le flanc depuis septembre.

André Boschetti

L’obsession de Zizou

Malgré ces blessures qui l’ont obligé à une délicate opération, Paul Pogba continue de susciter les convoitises. Dont celles de son ancien club, Juventus, et du Real. Depuis son retour à la tête des «Merengue» au printemps 2019, Zinédine Zidane a fait de son compatriote son objectif prioritaire. Une obsession qui avait même fini par envenimer ses relations avec son président, Florentino Perez, très réticent à l’idée de devoir débourser un montant jugé astronomique pour un joueur qui, à son avis, ne méritait pas un tel effort financier. Mais qui, vu ces nouvelles conditions, pourrait satisfaire pleinement les deux parties dans quelques mois.