Les Pays-Bas et le Canada, qui ont respectivement battu samedi le Cameroun et la Nouvelle-Zélande, ont obtenu leurs billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football, avant de s'affronter la semaine prochaine pour la tête du groupe E.

Pour les deux équipes perdantes du jour, qui n'ont toutes deux aucun point au compteur, il reste toutefois un espoir de qualification puisque les quatre meilleurs troisièmes accèderont aux 8es.

Les deux derniers matches de ce groupe auront donc, pour des raisons différentes, des allures de finale. Pour le Cameroun - Nouvelle-Zélande du 20 juin à Montpellier, il s'agira de tenter d'arracher la dernière place pour figurer dans les 16 dernières nations du Mondial en France.

#CANWNT is off to the next round! Congratulations ladies #daretoshine pic.twitter.com/DhkexMO8cp

Lors du Pays-Bas - Canada, qui se jouera dans le même temps à Reims, les championnes d'Europe et les nord-américaines voudront prendre la tête du groupe, synonyme de tableau plus facile à partir des matches à élimination directe.

Group E looks a little something like this:



1? #NED(Q)

2? #CAN (Q)

3? #CMR

4? #NZL #FIFAWWC pic.twitter.com/MePdaB6MGk