Manchester City et le club de Crewe Alexandra (D4) ont été renvoyés mardi devant un tribunal qui étudiera la demande de dommages et intérêts de huit hommes victimes dans leur enfance des agissements d'un entraîneur condamné depuis pour des actes de pédophilie. Au terme d'une audience préliminaire, le procès a été programmé pour octobre 2021 et devrait durer huit semaines.

Barry Bennell, qui purge actuellement une peine de 30 ans d'emprisonnement pour des crimes pédophiles sur 12 garçons entre 1979 et 1991, travaillait à l'époque comme recruteur pour City. S'il ne semble pas avoir été directement salarié du club, il a collaboré pour de courtes périodes avec le réseau des équipes de jeunes entre 1976 et 1984. Il entraînait notamment une équipe composée de joueurs à bon potentiel mais encore trop jeunes pour jouer avec les Mancuniens. Il avait ensuite travaillé pour Crewe Alexandra où deux des plaignants ont été victimes de ses agissements.

Les huits plaignants, qui sont aujourd'hui des quadragénaires ou de jeunes quinquas, veulent que le club les indemnise pour les «séquelles psychiatriques très graves» qu'ils ont subis en raison des agressions dont ils ont été victimes. Sept des huit plaignants veulent aussi être indemnisés parce qu'ils estiment que ces actes les ont empêchés de réaliser une carrière professionnelle par la suite.

Outre la contestation sur l'ampleur du préjudice moral subi par les huit hommes, les deux clubs avancent qu'ils ne sont pas responsables des agissements de Bennell et que cette demande d'indemnisation intervient trop tard.