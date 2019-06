Depuis une semaine, et le début de cette Coupe du monde féminine en France, on en a beaucoup (trop) parlé. Lors des affiches France - Nigeria et Argentine - Ecosse, deux penalties ont été donnés à retirer à la suite d'une faute des gardiennes, coupables de n'avoir laissé aucun pied sur sa ligne au moment de la frappe de la tireuse, comme le veut le règlement depuis le 1er juin.

Face à ce début de polémique, «The Times» avait révélé jeudi que les arbitres de Premier League avaient décidé de ne pas se servir du VAR pour juger la position du gardien sur un penalty la saison prochaine. Les directeurs de jeu seraient donc les seuls juges à l'heure du choix sur ces situations litigieuses. Une décision cohérente pour beaucoup d'observateurs, tant l'utilisation de l'assistance vidéo pour quelques centimètres peut souvent prendre plusieurs minutes.

Et en Suisse?

Plus près de chez nous, il a été décidé de suivre le protocole de la FIFA et son cahier des charges à la lettre. Et celui-ci est limpide. «Il n'autorise pas les fédérations à décider quand la VAR analyse ou pas, a posé Christophe Girard, nouveau responsable de la commission des arbitres à l'Association Suisse de Football. Elle y regardera à chaque fois que l'on se retrouve dans l'une de ses situations: un but, un penalty (à retirer), un carton rouge et une erreur d'identification sur un carton donné au mauvais joueur.»

Alors que la «goal line technology» (pour voir si le cuir a franchi la ligne de but) et la «offside technology» (qui juge si un joueur est hors-jeu) ne s'appliqueront toujours pas la saison prochaine en Super League - faute de moyens, surtout -, la VAR interviendra auprès des arbitres lors d'une situation claire et nette. «On parle ici d'au moins 30 centimètres, 1 mètre, voire deux mètres, a précisé Christophe Girard mardi, au lendemain d'une séance de commission des arbitres à Muri (BE).

«On ne va pas compter»

Ce qui signifie donc que les portiers romands auront une marge de manœuvre un poil plus grande que leurs homologues féminines lors du Mondial en France. «On ne va pas regarder au centimètre près si un gardien a toujours un des deux pieds sur la ligne. Comme de l'autre côté de la surface avec les joueurs qui entrent trop tôt dans les 16 mètres. Et c'est pareil pour un hors-jeu ou un ballon sur la ligne de but, on ne va pas commencer à compter», a noté encore le Vaudois.

Avant de conclure. «Les directeurs de jeu gardent une très grande autonomie. L'essence de l'utilisation de la VAR pour nous, c'est que l'arbitre doit toujours avoir le dernier mot. Il ne doit pas se substituer à la machine. Et on ne veut pas trop utiliser ces technologies de pointe. Notre philosophie, c'est que les arbitres restent les principaux décideurs.»

(nxp)