Où s’arrêtera le FC Saint-Gall de Peter Zeidler? Portés par le peuple vert, les joueurs du Kybunpark, encore menés 1-0 à la pause dimanche, ont renversé le score pour s’imposer 3-1 contre Lugano. Une victoire qui, combinée à la défaite du FC Bâle à Berne, leur permet de souffler la deuxième place au FCB. «C’est ça Saint-Gall, jubile son entraîneur. Cela caractérise notre état d’esprit. Avec les émotions des joueurs, avec les émotions du public, on est capable de crier si fort que la balle termine dans le but…»

A la mi-temps pourtant, Zeidler avait dû recadrer ses ouailles. Les secouer même, avec un discours fort en symboles. «De quoi avez-vous peur?, les ai-je interrogé. Dans la vie de tous les jours, on peut craindre la maladie, on peut avoir peur de la mort. Mais on n’a pas le droit d’avoir peur sur une pelouse. Je leur ai demandé de se libérer, de ne plus jouer la sécurité mais d’oser...»

En fin de semaine, Saint-Gall se déplacera à Bâle

Paroles reçues cinq sur cinq: Demirovic (55e) et un doublé de Ruiz (57e et 73e) devaient propulser Saint-Gall juste derrière Young Boys. «On est en train de vivre un truc de dingue, même difficile à croire (…) Ca montre aussi que l’on est en train de construire une très bonne équipe. En ville, des gens m’arrêtent juste pour me dire merci. Essayons de conserver cette euphorie le plus longtemps possible.»

En fin de semaine, le nouveau dauphin d’YB est attendu au Parc Saint-Jacques, là même où Saint-Gall a remporté trois de ses quatre derniers matches contre le FC Bâle (deux fois 2-1 et 2-0). Avec l’ambition pour le visiteur, porté par l’armée verte, de prolonger l’euphorie.

Et si, vingt ans après son dernier titre de champion de Suisse fêté encore à l'Espenmoos, Saint-Gall allait au bout de son rêve?

N.JR