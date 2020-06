Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 13 tirs (dont 8 cadrés) à 7 (2), 7 corners à 3 et la maîtrise du ballon, Saint-Gall l’a emporté dans tous les domaines. Paolo Tramezzani ne cherchait d’ailleurs nullement à contester la légitimité du succès du leader, en avance dans sa préparation. «Même si le résultat n’est pas au rendez-vous, estimait-il, il y a de quoi être malgré tout satisfait. Face à un adversaire réputé pour ses qualités physiques, on a bien tenu le coup.» Dans la zone mixte improvisée au pied de la tribune principale, devant la zone technique, le successeur de Dionisio refusait de se laisser abattre. «Il y a des motifs de satisfactions individuelles quand je vois ce que Ndoye, Bamert et Ruiz ont démontré.» Pourtant, le revenant de Tourbillon le sait: il faudra présenter autre chose dès mercredi prochain contre Servette. «Nous devons améliorer notre manière de nous projeter dans les seize mètres adverses, ce qui suppose aussi une meilleure verticalité.» N.JR

Peter Zeidler aime le Valais, et il affectionne surtout le FC Sion, qu’il a déjà battu à trois reprises cette saison. Avec le FC Saint-Gall, il l’avait emporté deux fois contre le Sion de Stéphane Henchoz (2-1 le 25 septembre à Tourbillon et 3-0 au Kybunpark le 2 novembre, un dernier échec valaisan qui avait entraîné la démission du Fribourgeois), avant de récidiver samedi contre celui de Paolo Tramezzani (1-2).

Une victoire des plus logiques, même si le sursaut des Valaisans dans les arrêts de jeu aurait pu leur permettre de sauver un point à défaut des apparences. Alors que Kasami venait de réduire le score quelques instants plus tôt sur penalty, on se demande encore pourquoi l’arbitre ne leur a pas accordé le corner de la dernière chance, alors que les cinq minutes d’arrêts de jeu n’étaient pas écoulées…

L'absence de Toma a pesé

«On a quand même tremblé une minute», devait concéder l’ancien coach à succès du FC Sion, satisfait de la prestation d’un leader que le Covid-19 ne semble pas avoir freiné. Avec sa belle petite mécanique de jeu, Saint-Gall séduit toujours. «C’est un bon départ. Il faut vouloir jouer, toujours jouer, même si l’on n’y est pas suffisamment parvenu ce soir (hier) au niveau du rythme. On a néanmoins retrouvé nos principes et les valeurs qui me sont chers. J’ai vu que cela fonctionne. Cela aide un coach…»

En regard de ce Saint-Gall trouvant les espaces et cherchant à combiner, Sion a paru brouillon au possible, sans repères sur lesquels s’appuyer ni leader technique pour mieux orchestrer la manœuvre - l’absence de Toma s’est faite ressentir. «Dans un match de reprise tel que celui-là, convient Zeidler, il ne fallait pas s’attendre à des merveilles. L’absence de public nous a sans doute avantagés. On est arrivé à contrôler. On joue pour les points mais personne, au sein de l’équipe, ne parle jamais du classement.»

Le coach a appris le mot «finalissima»

Alors que tout le monde, à l’extérieur, le branche sur le classement, faut-il croire Peter Zeidler quand celui-ci fait mine de s’en désintéresser pour mieux se concentrer sur le jeu? «A Saint-Gall, les gens sont euphoriques, ils évoquent et me parlent déjà tous la «finalissima» du 2 août (ndlr: ce jour-là, Saint-Gall se déplacera à Berne pour y affronter YB). J’ai appris ce mot…»

A Tourbillon, Saint-Gall a non seulement imposé sa maîtrise collective mais il a aussi pu compter sur la valeur de ses individualités. Auteur d’un doublé, Cédric Itten n’a pas son équivalent au FC Sion, au sein duquel les différents attaquants qui se sont relayés ont été «transparents», ne pesant d’aucun poids sur la défense adverse. Si Sion n’a plus battu Saint-Gall en championnat depuis bientôt deux ans, ce n’est peut-être pas un hasard…

N.JR, Sion