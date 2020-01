Roman Bürki (29 ans) file le parfait amour avec Marlen Valderrama-Alvarez depuis trois ans. Et tout va bien entre le gardien suisse de Borussia Dortmund et l'influenceuse (1800 abonnés à sa chaîne YouTube et 165'000 followers sur son compte Instagram.

Bürki s'en était ouvert dans le «Blick», peu avant la fin de l'année 2019: «Entre nous, cela a fonctionné dès le début. J'ai tout simplement senti que je pouvais être moi-même à ses côtés. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Nous avons les mêmes centres d'intérêt: elle a des tatouages, j'ai des tatouages; et on aime tous les deux le football.»

Mais il y a un hic: Marlen Valderrama-Alvarez est fan de... Schalke 04, le grand rival de Borussia Dortmund! Elle s'était en effet affiché un temps avec un maillot de Schalke sur Instagram - elle a retiré la photo depuis quelques temps.

Marlen Valderrama-Alvarez a posé avec un maillot de Schalke 04 sur Instagram. Mais elle a retiré la photo depuis. Image: Instagram @malvareezz.

Un des abonnés de Marlen, à qui ce détail n'avait pas échappé, lui avait d'ailleurs posé une question bien précise sur sa chaîne YouTube: «Penalty pour Schalke dans le derby de la Tuhr, on joue la 90e minute et il y a 1-1. Ramon doit-il l'arrêter?»

La petite amie de Roman Bürki avait trouvé une manière très diplomatique de répondre: «Oui, il doit (l'arrêter), bien sûr. C'est mon compagnon, et je veux qu'il soit heureux à la fin de la journée. Et puis, s'il l'arrête, il y aura toujours 1-1...»

R.Ty