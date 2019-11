Si la Suisse est virtuellement déjà qualifiée directement pour l’Euro 2020 (elle pourrait même se permettre de perdre contre Gibraltar ce lundi soir si l’Irlande ne bat pas le Danemark), pas question pour Vladimir Petkovic de mettre la charrue avant les boeufs. Il manque mathématiquement un petit point, mais c’est évidemment avec une victoire à Gibraltar que le sélectionneur veut terminer en beauté ces éliminatoires. C’est peut-être la moindre des choses pour la Suisse que de battre ces modestes Gibraltariens, mais le Mister a tenu un discours prudent.

«Il faut toujours avoir du respect pour les petites équipes, a-t-il martelé. Bien sûr que nous sommes meilleurs que nos adversaires. Mais il faut en faire la démonstration sur le terrain, le seul endroit de vérité. Gibraltar n’a perdu ici que 1-0 contre l’Irlande, en ayant des occasions. Et ne s’est incliné que 3-2 contre la Géorgie, en remontant de 0-2 à 2-2. Il faut arriver sur le terrain concentré et être conscient de tout cela. Etre prêt aussi à devoir peut-être se montrer patient. Notre position est simple: comme toujours, nous voulons remporter la victoire. Et nous qualifier à nouveau pour un grand tournoi.»

Après il sera sans doute temps pour Petkovic et l’ASF de s’asseoir et de parler de l’avenir. Une prolongation de contrat jusqu’au Mondial 2022, par exemple, si les deux parties sont intéressées? A cette question de savoir si des discussions sur l’avenir étaient prévues, le Mister a souri et botté en touche: «Mon futur, c’est seulement demain», a-t-il répondu, presque goguenard.

Daniel Visentini, Gibraltar