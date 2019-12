Le voeu de Joël Magnin a été exaucé. À la veille de recevoir Lugano, l’entraîneur de Neuchâtel Xamax avait pointé du doigt la mauvaise habitude qu’avaient pris ses joueurs de courir systématiquement après le score. Action, réaction. Il n’a pas fallu trois minutes à Raphaël Nuzzolo, samedi soir, pour donner l’avantage aux rouge et noir. Parfaitement lancé par une ouverture de soixante mètres de Pietro Di Nardo, le buteur maison ne tremblait pas pour remporter son face-à-face avec Noam Baumann. Les Neuchâtelois avaient pourtant été acculés en défense jusqu’ici et ils le seront jusqu’au terme de la rencontre.

Parce que oui, pour sa dernière apparition de l’année devant son public, Xamax a souffert tant et plus. Le plan des hommes de Joël Magnin était clair: jouer long et tenter de mettre sur orbite un de leurs trois éléments offensifs. Contrairement au récent déplacement à Saint-Gall, cela a fonctionné. Une fois. Mais à quel prix? Les locaux ont en tout cas passé le plus clair de la soirée à courir après le ballon. Et les 4782 spectateurs de la Maladière n’ont franchement pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, ce qui est plutôt inhabituel.

La faim justifiant les moyens, Xamax s’est contenté tant bien que mal de défendre son avantage, ce qu’il est longtemps parvenu à faire grâce notamment au retour de son gardien numéro 1. Laurent Walthert a réalisé les parades qu’il fallait, en plus d’un petit miracle sur un cafouillage à la 34e. Neuchâtel n’est toujours pas serein sur les balles arrêtées défensives et cela aurait pu coûter cher sur ce coup-là sans un très bon reflex de son dernier rempart.

Sauf qu’à force de reculer, Mikes Gomes et ses coéquipiers ont fini par céder… sur une balle arrêtée. Olivier Custodio a choisi de prendre sa chance sur un coup franc légèrement excentré à vingt mètres: bien lui en a pris. Son ballon, parfaitement brossé, est venu se loger dans la toile. Un juste retour des choses pour Lugano et son milieu de terrain, qui s’était vu retirer un but un quart d’heure plus tôt.

Pour sauver les apparences, les Xamaxiens sont au moins parvenus à conserver un point, le premier depuis début novembre. Pour une victoire, qui les fuit depuis le 26 octobre, il faudra par contre encore patienter. La dernière occasion de l’année d’engranger trois points, ce sera pour dimanche prochain et le derby face à Sion, à Tourbillon.

Neuchâtel Xamax - Lugano 1-1(1-0)

Stade de la Maladière, 4782 spectateurs.

Arbitre: Adrien Jaccottet.

Buts: 3e Nuzzolo 1-0; 73e Custodio 1-1.

Xamax: Walthert; Gomes, Djuric, Oss (46e Xhemajli), Neitzke, Seydoux; Di Nardo (79e Doudin), Mveng; Karlen; Nuzzolo, Haile-Selassie (63e Ramizi). Entraîneur: Joël Magnin.

Lugano: Baumann; Yao (65e Dalmonte), Kecskes, Daprela, Obexer; Covilo; Lavanchy, Custodio, Vécsei, Aratore; Holender (87e Crnigoj). Entraîneur: Maurizio Jacobacci.

Avertissements: Covilo (12e, jeu dur), Mveng (23e, antijeu), Aratore (39e, jeu dur), Kecskes (46e, jeu dur), Karlen (65e, jeu dur), Custodio (69e, jeu dur), Djuric (72e, antijeu), Neitzke (81e, jeu dur).