Un chiffre, pour commencer: 52.2, comme le pourcentage de matches desquels Manuel Neuer sort parfaitement invaincu. Depuis 2011, en 241 rencontres disputées sous le maillot du Bayern de Munich, le gardien allemand a réalisé 126 blanchissages.

Personne ne fait mieux à son poste en Europe. Neuer devance ainsi Gianluigi Buffon (51%) et Thibault Courtois (42%) sur la même période.

Du lustre d'antan? Élu quatre fois de suite meilleur gardien du monde (2013-2016), Manuel Neuer a connu un gros passage à vide, la faute à une blessure au pied qui l'a contraint à concéder une saison blanche (2017-2018). S'il a mis du temps à retrouver son rythme de croisière, il est à nouveau au sommet de son art cette saison, avec un but encaissé par match en moyenne et 15 blanchissages.

Une prolongation problématique

Assez logiquement, alors que le contrat de son gardien court jusqu'en juin 2021, le club bavarois comptait bien prolonger l'entente. Une affaire cousue de fil blanc: deux saisons supplémentaires pour le portier de 34 ans, au même tarif.

C'était avant que le club n'engage en catimini, durant le dernier mercato hivernal, le prometteur gardien de Schalke 04 Alexander Nübel (24 ans) en vue de la saison prochaine. Pour le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic, il s'agissait de préparer l'avenir.

Un deal qui a froissé Neuer dans son ego - que l'on devine conséquent. Des entrevues qui visaient à sensibiliser le gardien à la transition se sont heurtées à une fin de non recevoir du titulaire, selon la presse allemande. «Je ne suis pas un figurant mais un protagoniste» aurait déclaré Neuer à son boss.

Les anciens montent au créneau

Désormais, le clan Neuer ne réclamerait plus les deux années de prolongation initialement convenues, mais cinq, soit jusqu'à ses 39 ans. Une prétention, sous forme de représailles, qui n'a pas manqué de froisser les anciens du clubs, dont la parole compte plus qu'ailleurs outre-Rhin.

«Il ne doit pas oublier que la gratitude n’est pas à sens unique, a ainsi averti Lothar Matthaüs. Insister maintenant obstinément sur un contrat que personne d’autre ne lui proposerait, du point de vue de la durée et compte tenu de son âge, serait insolent!»

Matthaüs considère en effet que le club a toujours protégé son joueur et l’a mis dans les meilleures conditions même quand il était en difficulté, et que Neuer doit maintenant rendre la pareille. «Je ne me souviens pas que le Bayern ait autant soutenu un joueur qu’ils ne l’ont fait avec Neuer.»

Vrai. De retour de blessure, Manuel Neuer avait alors enchaîné les performances moyennes mais le Bayern lui a toujours maintenu sa confiance mordicus. Et lorsque Marc André Ter Stegen, excellent gardien du Barça, poussait pour lui chiper sa place de numéro un en sélection, les dirigeants du «Rekordmeister» sont régulièrement montés au créneau pour défendre leur pupille.

En position de force

Depuis l'annonce de son transfert au Bayern en vue de la saison prochaine, Alexander Nübel s'est quelques peu effondré avec le club de la Ruhr. De quoi renforcer la position de Neuer et faire craindre à son employeur de le voir filer vers la concurrence. «Manuel est de loin le meilleur gardien du monde, a ainsi fait entendre Hansi Flick, son coach. Pour moi, il n'y a pas d'alternative à son poste.»

En raison de la trêve sanitaire liée au coronavirus, toutes les négociations contractuelles sont actuellement suspendues. De quoi laisser le temps au club bavarois de revoir sa stratégie. D'autant plus que Neuer n'est pas le seul «ancien» à potentiellement poser problème en vue d'une prolongation. Thomas Müller, David Alaba, Thiago Alcantara, Jérôme Boateng, Xavi Martinez arriveront tous également en fin de contrat en juin 2021.

