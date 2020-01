L'attaquant suisse Haris Seferovic ne pouvait pas mieux commencer l'année: il a qualifié à lui tout seul - ou presque - le Benfica pour les demi-finales de la Coupe du Portugal.

Dans son Stade de la Luz, le Benfica était mené 1-2 par Rio Ave depuis la demi-heure de jeu, quand l'entraîneur Bruno Lage a décidé de sortir un défenseur central (Ferro) pour introduire un attaquant supplémentaire (Seferovic, en l'occurrence).

On jouait la 61e minute, et ce coaching offensif a eu l'effet escompté. Seferovic a en effet égalisé d'une reprise du pied gauche (64e minute), avant d'inscrire le but décisif d'une frappe du pied droit cette fois (71e). Deux buts en moins de huit minutes, Seferovic était passé par là.

???? Du droit cette fois, pour le 3-2 : quel missile d’Haris Seferovic pour s’offrir un doublé et permettre la victoire de Benfica face à Rio Ave ! Le Puskas du Lac de Sempach ????



Benfica se voit ainsi qualifié pour le demi-finales, où il sera opposé au vainqueur de la rencontre Paços de Ferreira - Famalicao, qui aura lieu ce mercredi soir.