Garnir ses tribunes en temps de pandémie oblige à être imaginatif... avec quelques ratés. Le FC Séoul, club de football sud-coréen, a dû s'excuser après avoir été accusé d'avoir placé des poupées sexuelles dans son stade.

«Nous sommes sincèrement désolés d'avoir mis nos supporters mal à l'aise, a déclaré le FC Séoul dans un communiqué. Nous nous sommes assurés dès le début qu'elles n'avaient aucun rapport avec des sextoys», affirme le club.

Mais plusieurs de ces poupées, placées dans les gradins du stade pour le match de championnat à huis clos contre Gwangju dimanche (remporté 1-0), étaient vêtues de T-shirts portant le logo d'un fabricant d'articles sexuels. Et d'autres poupées tenaient des affiches faisant la publicité de l'entreprise et de ses produits...

K-League club FC Seoul have been forced to apologise after using 'adult toys' as fake supporters during Sunday's clash against Gwangju ????????



(????: @WhoAteTheSquid) pic.twitter.com/x2OMqe7y4b