Transféré au CD Aves cet été après une aventure décevante au Lausanne-Sport et un prêt au Rayo Majadahonda marqué par une relégation en 3e division espagnole, Enzo Zidane semble être inspiré par l'air qu'il respire désormais au Portugal.

Pour sa deuxième apparition avec son nouveau club, le milieu offensif français (24 ans), entré en jeu à la 47e minute vendredi soir face à Rio Ave, a en effet réussi un magnifique enchaînement qui a permis à son équipe de sauver l'honneur (défaite 5-1).

Le contrôle orienté derrière sa jambe d'appui vaut le détour.

Enzo Zidane with a consolation goal for Aves... Rio Ave leading 5-1 pic.twitter.com/zp5eyw9NFy — SportzGlobal01 (@SGlobal01) August 23, 2019

«Enzo revient de blessure, expliquait son entraîneur Augusto Inacio il y a quelques jours. On peut dire qu’il manque de rythme, mais il a une qualité: celle de donner des passes que personne d’autre ne sait donner. Il sait comment trouver une ouverture et distiller un ballon de qualité.» Et marquer, aussi, visiblement.