«Il n'y a pas de dossier Neymar», a insisté dimanche le vice-président du FC Barcelone Jordi Cardoner dans une interview accordée à la télévision catalane «TV3». «A ce jour, il n'y a pas de dossier, comme l'a déjà dit le président (ndlr: Josep Maria Bartomeu), et puis c'est compliqué», a ajouté Cardoner en réponse à une question sur un éventuel retour au Barça du Brésilien, transféré au Paris Saint-Germain en 2017.

Venue de Neymar «écartée»

Jordi Cardoner a confirmé que le club «blaugrana» n'a pas contacté le prodige brésilien ou le PSG: «Nous n'avons pas discuté avec eux. Nous respectons beaucoup les clubs, nos adversaires. Si un jour il y a un dossier Neymar, dans ce cas nous discuterons».

Concernant l'éventualité d'un retour au club du N.10 brésilien, «aujourd'hui, à cette heure, elle est écartée», a même déclaré le vice-président. «Nous avons toutes les armes nécessaires pour affronter la Liga et la Ligue des Champions, avec de hautes ambitions», a-t-il ajouté.

Le président entretient le doute

Le vice-président du Barça a néanmoins évoqué le mal-être supposé de Neymar au PSG. «Nous sommes des acteurs passifs. Nous savons qu'il n'est pas à son goût à Paris, et c'est une situation qui doit d'abord être réglée à Paris».

Dimanche, le quotidien sportif catalan «Sport» a annoncé que le Barça et le PSG pourraient discuter d'un prêt avec option d'achat à la fin de la saison concernant Neymar. Dans la journée, Josep Maria Bartomeu, président du club, avait laissé planer le doute lors de la présentation du défenseur, nouvelle recrue catalan. «Nous avons une équipe plus forte, avec plus de potentiel, a-t-il déclaré. Cela dit, il y a encore plusieurs semaines avant la fermeture du mercato et nous pourrions encore enregistré d'autres arrivées.»

With the signing of @JuniorFirpo03 we continue to strengthen the team for a 2019/20 season full of challenges. Welcome to Barça! pic.twitter.com/v298FBV9NU