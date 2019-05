Le FC Sion a un gros problème: quand il joue à Tourbillon, devant son public, il ne gagne pas. Ou pas assez souvent. Ce qui représentait naguère une force s’est transformé en une faiblesse. Après avoir entamé son championnat par un couac rocambolesque contre Lugano, Sion a terminé ce qui ne fut qu’un trop long pensum par un ultime couac, avec un huitième revers encaissé chez lui (contre six succès).

Humilié par l’Européen Thoune (0-1), le club valaisan est sorti sous les huées d’un public qui ne parvient plus à s’identifier à des fonctionnaires du football. Sans afficher la moindre envie, Sion, victime d’un phénomène de décompression selon ses coaches, n’a même pas réussi à faire semblant, se moquant honteusement de ses fans. Le divorce est consommé entre des supporters frustrés et des cadres apparus si peu concernés, à l’image de Kasami.

Sion incapable de faire la loi à domicile et de mettre le feu à un stade qui ne demande qu’à s’enflammer, le phénomène n’est pas nouveau. Voilà bien ce que son futur coach devra changer en priorité, si ses joueurs veulent terminer un championnat autrement qu’en tremblant. Dans ces conditions et au vu de la pauvreté de son jeu en 2019, que Sion ait malgré tout réussi à se maintenir représente un formidable exploit. Mais c’est hélas le seul.

La saison dernière déjà, le club valaisan s’exprimait mieux lorsqu’il évoluait loin de ses terres plutôt qu’à domicile, où la nécessité de produire du spectacle, donc de plaire, pesait sur ses résultats comme en témoignent ses sept succès fêtés à l’extérieur (contre quatre à Tourbillon).

Sion n’est pas une équipe

Au sortir d’une saison «blanche», on a la désagréable sensation que tout reste à construire, et en permanence. Comme si le FC Sion, en tant qu’équipe, n’existait jamais sur la durée. Le voici qui boucle son exercice au 8e rang, en recul de deux places mais avec un point de plus. L’avenir immédiat, c’est de savoir qui, après l’intermède du tandem Zermatten-Bichard chapeauté par leur président, succédera à Murat Yakin, coach «vacancier» et semble-t-il démissionnaire (ce que le club n’a pas officialisé).

Voilà trois saisons que Sion consomme en moyenne quatre techniciens – Didier Tholot est le dernier, en 2016, à avoir tenu les 36 matches, même davantage. Qui sera l’entraîneur censé porter Sion vers ces sommets qu’il imagine toujours pouvoir atteindre? Si Stéphane Henchoz se retrouve en pole position au niveau des rumeurs, rien n’indique que ce sera lui. Parmi tous les noms balancés en l’air, celui d’un certain Gennaro Gattuso revient souvent. Encore faudrait-il qu’il soit libre, donc viré du Milan AC, et surtout intéressé par un deuxième passage.

Aujourd’hui, le problème du FC Sion tient moins à l’identité du futur entraîneur qu’à l’incapacité récurrente des joueurs composant son contingent à justifier ce pour quoi ils ont été engagés. Tant le décalage n’a jamais paru aussi grand entre les espoirs et le rendu. Avec un effet de déperdition aussi troublant que saisissant. (nxp)