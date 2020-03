Rassemblés pour une réunion de crise vendredi matin, les clubs de Premier League ont décidé à l'unanimité de suspendre leur championnat jusqu'au 4 avril. Hier Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, avait révélé souffrir du Covid-19. Il était suivi quelques heures plus tard par le prometteur ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi.

«Nous souhaitons tout d'abord à Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi, ainsi qu'à toutes les personnes souffrantes du virus, une guérison rapide, écrit dans un communiqué le CEO de la Premier League, Richard Masters. Il s'agit d'une situation sans précédent et nous la surveillons de près en lien avec les clubs, la Fédération et le gouvernement dans le but de poursuivre une seule priorité: la santé de tous.»

Qu'en sera-t-il de la suite, s'il y en a une, dans un football anglais qui présente d'ordinaire le calendrier le plus surchargé d'Europe? «Nous sommes déterminés à trouver des nouvelles dates pour les matches qui seront reportés, y compris pour ceux de nos équipes de jeunes, lorsque la situation sera redevenue sûre sur le plan sanitaire. écrit le communiqué. Dans un environnement qui évolue de jour en jour, d'autres décisions seront transmises en temps utile.»

SC