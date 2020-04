Personne n’est serein dans le monde du football professionnel suisse – d’où ce silence assez lourd, cette attente angoissée. Et puis tout d’un coup, quelqu’un craque un peu et prend la parole, tantôt pour clamer ses espoirs, tantôt pour faire retentir ses craintes. Bernhard Burgener était plutôt dans la seconde optique, mardi sur les ondes de la SRF. Même que si le président du FC Bâle avait voulu tirer un signal d’alarme, il ne s’y serait pas pris autrement.

«En termes de liquidités, nous sommes en mesure de faire face jusqu’à la fin du mois de juin», a expliqué sans détour le numéro 1 du club rhénan. Si un accord n’avait pas récemment été trouvé concernant une baisse des salaires des joueurs, la cagnotte aurait été à sec dès la fin du mois de mai. La situation pourrait s'améliorer durant l’été, à condition que certains transferts envisagés se réalisent – et que les clubs concernés aient de quoi payer…

Relation de cause à effet, Bernhard Burgener, s’il maintient son souhait de voir le FC Bâle «à majorité en mains bâloises», n’hésite pas à ouvrir la porte à d’éventuels investisseurs étrangers. Après le FC Thoune et Grasshopper, les Chinois se montreront-ils intéressés? Le patron, en tout cas, a tenu à préciser qu’il ne fallait pas prendre ses propos pour un début d’au revoir. «Je ne suis pas le genre de capitaine qui fuit dans les périodes de disette, a-t-il assuré. Et si on voulait vendre, ce serait certainement le moment le plus stupide pour le faire. Je ne ferais que me tirer une balle dans le pied.»

Reste que le cri d’alarme de Bernhard Burgener peut avoir un écho un peu flippant dans l’ensemble du foot suisse. Car si même le puissant «FCB» tire la langue, les autres ne doivent pas rire.