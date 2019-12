Le transfert est estimé à «seulement» 20 ou 22 millions d'euros (21,3 ou 23,97 millions de francs) par Bild et Kicker qui précisent que le prodige, deuxième meilleur marqueur de la phase de poules de la Ligue des champions avec 8 buts, disposait d'une clause libératoire dans son contrat avec le club autrichien.

???? Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

A 19 ans et 58 jours, Haaland est devenu en septembre le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seuls les stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus jeunes. Haaland est également le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

Toute l'Europe du football se l'arrachait ces dernières semaines. Du RB Leipzig à Manchester United, en passant par la Juventus, ils ont été nombreux à tenter leur chance. Mais c'est sous la houlette de Lucien Favre que le jeune Norvégien a choisi de continuer sa progression.