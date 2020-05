On mesure toute l’importance de l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire de la Swiss Football League de vendredi. Les clubs sont appelés à voter pour ou contre la reprise du championnat. Mais pas seulement, d’autres points sont au programme.

Nous nous sommes procuré le document confidentiel envoyé mardi soir, tard, aux clubs, concernant cet ordre du jour. Le dossier est copieux, avec les annexes qui renvoient à plusieurs propositions, notamment celles de Sion, Lausanne ou Lugano. La séance prévue au Stade de Suisse commence à 10 h 30.

Le déroulé de l’ordre du jour est capital, on le sait. Voilà ce qu’il en ressort.

D’abord le vote sur la reprise

Le premier élément important à passer au crible d’un scrutin sera le vote sur la reprise de la saison 2019-2020. Les clubs devront se prononcer d’abord sur ce point, avant tous les autres. Donc avant de savoir ce qui se passerait en cas d’arrêt immédiat de la saison en cas de vote négatif pour la reprise. Avant aussi de savoir si la proposition 12 clubs en Super League et 8 en Challenge League a une chance de voir le jour.

La SFL insiste dans son document sur la nécessité de jouer pour déterminer les classements sur le terrain et pas en coulisses. On sait que la ligue fait le forcing pour terminer le championnat, les choses sont assez claires dans ce sens.

Pas de nouveaux joueurs admis

Au point capital: quid des joueurs en fin de contrat au 30 juin (ou au 31 mai)? Autrement dit, un joueur qui s’engagerait avec un nouveau club pour le 1er juillet pourrait-il terminer la saison avec ce club et jouer contre son ancienne équipe (c’est le cas de Serey Die qui vient de quitter Xamax pour Sion)? Ou: un club peut-il se renforcer à l’étranger pour terminer la saison? Dans tous les cas, la réponse est non. Il n’y a plus trois variantes envisagées, mais plus qu’une seule: pas de qualification de nouveaux joueurs (national et international) avant la fin de la saison 2019-2020. On se doute que cela ouvre la porte à des actions en justice. Parce que cela veut dire que l’on interdit à Serey Die (et d’autres à venir sans doute), de travailler alors qu’il a signé un contrat en bonne et due forme.

Alors comment faire avec un joueur en fin de contrat? La réponse est sans appel: pas de droit unilatéral de prolonger le bail. Comme le document le souligne: «Les clubs devront donc rechercher des solutions individuelles avec leurs joueurs pour la prolongation des contrats de travail au-delà du 30 juin». C’est potentiellement lourd de conséquences.

Prenons Xamax, qui a 13 joueurs en fin de contrat. Si plusieurs clubs viennent les recruter, en étant dans leur bon droit, ils peuvent les enrôler. Ces joueurs ne pourraient pas jouer la fin de saison avec leur nouvelle équipe, mais feraient évidemment défaut à Xamax. Et les Neuchâtelois ne pourraient pas remplacer les partants pour faire jouer de nouveaux éléments, puisque c’est interdit! On n’imagine pas ce que cela pourrait donner sur le terrain au moment de lutter contre la relégation, avec plusieurs joueurs qui auraient quitté la Maladière…

En cas d’arrêt de la saison

La SFL a décidé «lors de sa réunion du 26.05.2020, de suivre la décision du Comité central de l’ASF avec la même justification juridique en cas d’arrêt des championnats RSL/BSL», est-il noté. La décision est donc intervenue mardi seulement, alors qu’il y a des semaines que tout le monde attendait une prise de position…

Pour rappel, l’ASF a, après étude juridique, décidé le 29 avril d’annuler toutes ses compétitions, ce qui signifiait: pas de promus, pas de relégués pour le foot amateur. Il en irait ainsi de même pour les deux ligues professionnelles de la SFL, si la saison 2019-2020 n’allait pas à son terme. «Cela signifie qu’en cas d’arrêt, l’évaluation est la même pour toute l’association», résume la SFL.

Lausanne-Sport sous pression

Il va sans dire qu’en sachant cela, Lausanne-Sport, par exemple, qui caracole en tête de la Challenge League avec une promotion promise en vue, a tout intérêt à voter oui à la reprise de la saison, en espérant qu’elle aille à son terme. Parce qu’en cas d’annulation, les Vaudois resteraient sur le carreau en Challenge League! Vous avez dit vote sous pression?

Pour déterminer les places européennes en cas, d’arrêt, la ligue décidera lors d’une réunion le 3 juin.

La formule 12 + 8 à la majorité des deux tiers

C’est une proposition avancée par Lausanne-Sport, justement. Elle sera étudiée sur la fin de la séance. Douze clubs en Super League, huit en Challenge League, pas de relégation dans l’élite donc. On croyait que la majorité simple suffisait pour valider ce changement, puisque le nombre d’équipes présentes en SFL demeurait le même, soit 20. Eh bien ce n’est pas le cas. Pour passer à la formule 12 + 8, la majorité des deux tiers est requise, selon le document de la ligue. Pourquoi? Parce que cette formule est estimée comme étant une «modification du règlement nécessitant l’approbation du conseil de l’association de l’ASF», est-il souligné. Il faudra donc 14 voix pour ce cela soit approuvé. C'est en tout cas ce que propose la SFL. Pas évident à l’heure actuelle d’envisager un oui.

Bref, tout va dans le sens d’une reprise de la saison et d’un statu quo en termes de répartition des clubs, 10 en Super League, 10 en Challenge League. Cela semble toujours avoir été la volonté de la SFL, en réalité.

La parole est aux clubs maintenant, qui doivent voter vendredi et approuver ou pas cette reprise.

Daniel Visentini