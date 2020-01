Son tweet avait toutes les chances de se perdre dans les méandres du réseau social. Après tout, lorsqu'on évolue en quatrième division anglaise, les chances sont bien maigres d'avoir un jour l'honneur d'affronter Manchester City. Sauf que c'est pourtant bien ce qui est arrivé au Port Vale FC et à son attaquant Tom Pope, qui a eu le culot, un beau jour du juin dernier, d'annoncer sur Twitter qu'il serait capable d'inscrire quarante buts par saison s'il pouvait affronter tous les week-ends John Stones. Osé au vu du profil de l'international anglais. Le tirage au sort de la FA Cup lui a donné l'occasion de passer de la parole aux actes samedi.

???? 7th June 2019 ???? @Tom_Pope9 tweets about scoring against John Stones. ???? 4th January 2020 ???? Both men start as @ManCity take on @OfficialPVFC in the @EmiratesFACup . ? @Tom_Pope9 scores against @ManCity . ?????? He didn’t disappoint. pic.twitter.com/aMYXts5kN0

Comment le petit Port Vale allait tenter de faire frémir le grand City? C'est très simple: il s'en est remis à Tom Pope! Alors que les Mancuniens avaient fait le plus dur en ouvrant la marque, le prophétie s'est accomplie. Sur un centre venu de la droite, le buteur s'est démené pour échapper au marquage de ses cerbères. Son coup de tête, parfaitement croisé, n'a laissé aucune chance au gardien Claudio Bravo. Tom Pope ne s'est pas contenté d'assumer ses mots, il l'a fait avec la manière. Au grand dam de John Stones, titularisé en charnière centrale

Un joli clin d’œil du destin qui n'a pas empêché le troisième de Premier League de passer l'épaule en inscrivant trois buts supplémentaires. Manchester City sera bel et bien au rendez-vous du quatrième tour de la FA Cup. Un luxe que ne s'est, par exemple, pas encore offert son rival United, contraint à un replay par Wolverhampton (0-0).

The Highlight of my day wasn’t the goal it was Benjamin Mendy waiting outside our dressing room waiting for a selfie with me to put in their group chat ???????????? Mendy has bants ????????????????????????????????????????????????????????????????