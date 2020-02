Le Paris SG a fait parler la poudre avec une performance aboutie de Pablo Sarabia, samedi à domicile face à Montpellier (5-0), rapidement réduit à dix et contraint de faire jouer son troisième gardien, avant de terminer à neuf.

Les spectateurs se sont régalés du show Neymar, entre gestes techniques soyeux et facéties capillaires (cheveux teintés en rose !).

Le show Sarabia

Si le Brésilien, laissé au repos cette semaine en Coupe de France, a assuré le spectacle, c'est surtout Pablo Sarabia qui a crevé l'écran en début de rencontre.

Placé dans l'axe de l'attaque, l'ailier espagnol a fait trembler les filets d'entrée sur un service de Kylian Mbappé, mais ce dernier était hors-jeu (4e). Qu'importe, le gaucher a récidivé juste après d'une splendide frappe enroulée, du pied droit et de l'extérieur de la surface (8e).

En seconde période, il n'y a pas eu de miracle pour les visiteurs, abattus par des nouveaux buts de Mbappé (57e) et Kurzawa (65e).

Tuchel a profité de la situation pour faire souffler Marco Verratti, Sarabia et Mbappé, sortis à près de vingt minutes du coup de sifflet final. Visiblement, ce choix n'a pas du tout plu au jeune champion du monde qui, visage fermé, a eu une vive explication avec son entraîneur en sortant du terrain.

«Pas une bonne image»

"Ce ne sont pas des bonnes images, mais nous ne sommes pas le seul club qui a ce type de réaction, je l'ai vu avec Dortmund aujourd'hui. Ce n'est pas bien parce que ça ouvre des sujets, c'est une distraction", a réagi Tuchel en conférence de presse.

"Je ne suis pas en colère mais je suis triste parce que ce n'est pas nécessaire", a-t-il poursuivi. Mbappé et ses coéquipiers "montrent chaque jour un état d'esprit professionnel" et ce type de comportement "donne toujours l'impression que ce n'est pas comme ça", a déclaré l'Allemand.

"Ca va rester comme ça: je vais toujours décider sportivement. On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde", a taclé Tuchel.