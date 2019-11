Le Real Madrid s’est qualifié en huitièmes pour la 24e fois en autant de participation à la phase de groupe de la Ligue des champions. Si les hommes de Zinédine Zidane avaient déjà composté leur billet avant même d’entrer sur le terrain mardi soir, grâce au match nul 1-1 entre Galatasaray et Bruges plus tôt dans la soirée, ils étaient animés d’une vraie volonté d’ajouter la manière à leur qualification. Et pendant huitante minutes, les Espagnols se sont bel et bien montré galactiques.

En fait, seul un Keylor Navas grandiose dans les buts a évité une débâcle aux Parisiens durant plus d’une heure et quart. Le dernier rempart du PSG a multiplié les parades, mais n’a rien pu face à un Karim Benzema des grands soirs. Le paria de l’équipe de France a signé un doublé (17e et 79e) largement mérité pour les Merengue.

Le seul espoir français de cette première partie de match a été douché par la VAR, juste avant la mi-temps. L’arbitre a expulsé Thibaut Courtois pour une sortie ambitieuse au sol, avant de revenir sur sa décision au moment de visionner les images vidéo. M. Artur Dias a ainsi choisi de siffler une faute… contre le PSG, commise à mi-terrain par Gueye plusieurs secondes plus tôt.

Reste qu’alors qu’on ne l’attendait plus, Paris a trouvé des ressources insoupçonnées pour renverser ce choc. Le tout en deux minutes! C’est d’abord Kylian Mbappé, plus que jamais sous le feu des projecteurs face au club qu’il pourrait rejoindre dans un avenir proche, qui a sonné la révolte (81e). Dans la foulée, Pablo Sarabia, entré moins de dix minutes plus tôt, remettait les compteurs à zéro. Si Gareth Bale a encore trouvé le poteau dans les derniers instants, le sort de la rencontre était scellé. Avec treize points contre huit à son rival, le Paris Saint-Germain, qui a encaissé ses premiers buts de la compétition, ne peut plus être rejoint en tête du groupe A. Bruges, lui, se trouve en bonne position pour être rebasculé en Europa League.

Cinq sur cinq pour le Bayern

Le carton de la soirée est à mettre à l’actif du Bayern Munich. Grâce notamment à un quadruplé de Robert Lewandowski, les Allemands ont fessé l’Etoile Rouge Belgrade 0-6, s’offrant un cinquième succès en autant de rencontres. Dans l’autre rencontre du groupe B, José Mourinho a eu chaud pour son baptême européen à la tête de Tottenham. Menés 0-2 par l’Olympiakos après 19 minutes, les Spurs n’ont pas paniqué pour refaire surface. Un but de Dele Alli avant la pause, deux d’Harry Kane et un de Serge Aurier après le thé: les Anglais verront également les huitièmes de finale.

Le Chakhtar Donetsk a lui aussi fait un pas important en direction des tours à élimination directe. Grâce à une réussite de Manor Solomon, les Ukrainiens ont tenu en échec Manchester City (1-1), déjà qualifié. Donetsk compte ainsi une longueur d’avance sur le Dinamo Zagreb et deux sur l’Atalanta, vainqueur 2-0 de l’autre rencontre du groupe C.

Enfin, la Juventus a confirmé son statut de favori pour s’adjuger le match au sommet du groupe D contre l’Athlético Madrid. L’unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre de Paulo Dybala à la 45e minute. Les Madrilènes, qui doivent encore affronter le Lokomotiv Moscou (battu 2-0 par Leverkusen hier soir et éliminé de toute compétition européenne), ne compte qu’une seule unité d’avance sur les Allemands, dont la tâche sera ardue face à la Juventus dans deux semaines.