A Porto, Cristiano Ronaldo n'a pas perdu son temps dimanche soir. A peine venait-il d’être couronné avec le Portugal victorieux des Pays-Bas 1-0 en finale de la première Ligue des Nations, que le capitaine et quintuple Ballon d'or s'est ingénié à jouer les intermédiaires en allant glisser quelques mots au défenseur central adverse, Matthijs de Ligt. Pas pour le soutenir dans cet instant difficile à gérer, mais plutôt pour tenter de le persuader de rejoindre la Juventus dès cet été.

«Je ne l'ai pas compris au début, mais il m'a demandé de venir à la Juventus, devait raconter de Ligt à la télé néerlandaise NOS, qui avait déjà croisé «CR7» en Ligue des champions cette saison. «J'ai été un peu surpris et choqué par sa demande, alors j'ai ri. Mais je n'ai rien dit.»

De Ligt "Cristiano Ronaldo m'a demandé de signer à la Juventus, j'ai été un peu choqué sur le moment, c'est pour ca que j'ai ris, au debut je n'avais pas compris"pic.twitter.com/KGbTHq4iqJ — FrSerieA (@FrSerieA) 9 juin 2019

On sait que de nombreux clubs (dont Barcelone et le PSG) sont en course pour s’arracher le prodige de 19 ans de l'Ajax. Lequel assure n'avoir pas encore effectué son choix. «La période des transferts débute dans un moment, alors je vais d'abord passer de bonnes vacances et me reposer. La saison a été longue. Je vais laisser les choses venir à moi. On verra ensuite.»

Il faudra donc patienter quelque peu avant de voir si la manœuvre de Ronaldo a suffi pour attirer de Ligt dans les filets de la Juve…

(nxp)