Le deuxième derby romand de la saison a à nouveau permis de revisiter un grand classique sous la forme de l’éternelle histoire du verre à moitié (tiers?) vide ou plein. A priori, compte tenu du scénario de la soirée, le verdict de la Praille (2-2) lèse plutôt les intérêts des visiteurs dans la mesure où ceux-ci menaient de deux longueurs après une heure de jeu, face à un Servette longtemps léthargique. «Cela reste un bon point à l’extérieur. Même si l’on en espérait deux de plus au vu du match…», résumait Gaëtan Karlen, évoquant dès lors un sentiment de «frustration» compréhensible. Un sentiment déjà vécu le 20 juillet dernier, lors de la première journée du championnat, quand Xamax n’avait pas su préserver ses deux buts d’avance à Thoune (2-2 final).

L’attaquant de la Maladière n’en oubliait pas pour autant les progrès aperçus dans le jeu. «Même si cela ne se traduit pas au classement, reprend Karlen, on voit que l’on progresse…»

Si Xamax a réussi à faire douter son hôte dans un stade où il avait fêté sa promotion au printemps 2017, ses joueurs ont payé cher deux balles arrêtées (deux corners) mal négociées. «Quand tu encaisses deux buts sur corner, tu ne peux pas espérer repartir avec les trois points», pestait Raphaël Nuzzolo. Si le visiteur a de quoi s’en vouloir sur le plan des chiffres, ce qu’il a montré au niveau du jeu est, on l’a dit, plutôt rassurant. «On a fait notre meilleur match, estime même Nuzzolo. On a proposé du jeu. Sur les 90 minutes, on a bien su contenir Servette, à l’exception des balles arrêtées (…) On a perdu contre YB et Bâle mais hormis cela, face aux autres équipes du championnat, on reste invaincu.»

Alors même que Xamax n’a toujours pas décollé au niveau du classement, son meilleur élément pointe ce dimanche matin au 2e rang de la hiérarchie des buteurs avec déjà quatre réussites, à égalité avec le Saint-Gallois Cédric Itten, juste derrière Jean-Pierre Nsame, l'attaquant d'YB (5). A 36 ans, Nuzzolo songerait-il à aller «chercher» le titre de meilleur buteur du pays? L’intéressé s’en amuse. «Pour prétendre à ce titre, il faut jouer à Bâle ou à Young Boys, là où l’on peut enchaîner les doublés et les victoires. Moi, mon but est d’aider le plus possible Xamax...» Quoi qu'à ce rythme...

Geiger a haussé le ton

Equipe réputée joueuse, Servette, elle, n’a pas du tout joué, ou alors peu et souvent très mal, ce qui a eu le don de passablement irriter son coach. Au point qu’Alain Geiger ne s’est pas gêné pour astiquer ses joueurs à la pause en élevant le ton. «On roupillait, les gars n’osaient pas jouer en première période. J’ai passé la brosse à la mi-temps en les secouant.» Déstabilisé par la perte de son meneur de jeu après moins d’une demi-heure (Cognat a dû quitter le terrain sur blessure), le club genevois allait présenter un tout autre visage en seconde période. Cela lui a suffi pour sauver un point à défaut de réellement convaincre dans le jeu.