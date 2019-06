Quels sont les joueurs les plus chers au monde?

En plein mercato estival, le CIES vient de publier la liste des 100 joueurs avec la plus haute valeur de transfert évoluant dans les cinq championnats majeurs européens.

Sans surprise, on retrouve trois attaquant dans le top-3: Kylian Mbappé (valeur estimée à 252 millions d'euros), Mohammed Salah (219 millions d'Euros) et Raheem Sterling (208 millions d'euros). Le gardien de Liverpool, Alisson Becker est le joueur le plus onéreux à son poste (107 millions d'euros). Parmi les joueurs de plus de 33 ans, Cristiano Ronaldo a encore une jolie valeur de transfert (118 millions). Et le seul Suisse de ce top-100 est le milieu de terrain d'Arsenal Granit Xhaka.

Last @CIES_Football Weekly Post for the 2018/19 season presents the 100 big-5 league players with the highest transfer values according to our exclusive algorithm: @KMbappe ahead of @MoSalah & @sterling7! Full list available for free at https://t.co/ZfCrtEP88k pic.twitter.com/6DDhYBRWa5