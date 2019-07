Le Lausanne-Sport affronte le FC Bâle, mardi à Herzogenbuchsee, dans le canton de Berne (18h). Un avant-dernier galop d'essai (il y en aura un ultime samedi à la Pontaise contre l'AS Monaco) avant la reprise du championnat de Challenge League, prévue le 20 juillet sur la pelouse de Schaffhouse. Mais aussi une possibilité de faire vivre une série pour le moins étonnante.

En effet, les Vaudois n'ont plus perdu en amical depuis le 12 octobre 2018 face à Grenoble (2-1; 7 victoires et 5 nuls depuis). Mieux encore, ils n'ont pas courbé l'échine contre une équipe de Super League en préparation depuis le 29 juin de l'été passé face à NE Xamax (5-1). Dans l'ordre: Sion (2-0), Thoune (2-1), Sion (1-1), NE Xamax (3-0), Young Boys (2-2), Lucerne (3-0), Thoune (5-1), Sion (0-0) et Servette (3-2), samedi dernier à Vevey. Soit 9 matches d'affilée sans défaite, dont 6 succès.

Là où le LS s'était vautré la saison passée en Challenge League, le club vaudois ne sait plus perdre contre les formations de l'échelon supérieur en amical. Le monde à l'envers. Quoi que... Les plus optimistes y verront un signe de la caste à laquelle le Lausanne-Sport peut légitimement prétendre.

Les plus pessimistes, eux, se pencheront davantage sur l'état (physique, mental, tactique...) de l'adversaire en préparation. Et sur la capacité du LS à assumer son statut en championnat. La vérité doit probablement se situer quelque part au milieu. Un peu à l'image de ce 16e de finale de Coupe de Suisse perdu sur le plus petit des scores face au FC Sion en septembre dernier (1-0).

L'équipe de Giorgio Contini a une saison devant elle pour prouver qu'elle n'a pas seulement le niveau de la Super League en amical. (nxp)