En général, c’est à cette période de l’année que les caissiers des clubs sont particulièrement attentifs aux résultats. Surtout quand ce sont ceux des équipes dites de «petits pays», comme la Suisse. Car l’écart financier entre une qualification pour la phase de poules de la Champions League et une défaite qui vous reverse en Europe League est abyssal. Il est de 1 à 5, environ. Soit trois millions pour la participation à la C3, contre une quinzaine en C1.

Les Bernois, comme les Belgradois d’ailleurs, abordent cette échéance cruciale avec quelques trous dans leur effectif. Côté YB, Camara et Lauper étaient déjà annoncés absents. Autre souci, Spielmann s’est blessé en fin de semaine dernière à Carouge et va manquer les six prochaines semaines. Chez les Serbes, Pavkov et Babic sont «out», alors que Jovancic et Milunovic sont suspendus pour cette rencontre.

Das Stade de Suisse im europäischen Kleid: Alles ist bereit für das grosse Spiel von morgen zwischen YB und Roter Stern Belgrad. Wir freuen uns! Hopp YB!#bscyb pic.twitter.com/tU79pcvjZK — ???????????? ???????????????????? ???????????????? (@BSC_YB) August 20, 2019

Le coin de ciel bleu du côté des champions de Suisse viendra de la présence potentielle de Hoarau et de Sulejmani dans le groupe. Les deux hommes sont annoncés comme «douteux» par les Young Boys et ils ne seraient pas de trop pour tenter de créer une différence sur leur pelouse synthétique, avant le match retour dans l’ambiance toujours spéciale du «Marakana» de la capitale serbe et ses 51'755 places, mardi prochain. Le Danois Sörensen, tout juste arrivée de Cologne, pourrait aussi être aligné.

Marin à la barre

L’Etoile Rouge a un double avantage avant cette confrontation cruciale. Elle a l’expérience du barrage gagné la saison dernière face au Red Bull Salzbourg (2-2 sur l’ensemble des deux matches et une qualification aux buts marqués à l’extérieur) et a déjà joué six fois sur l’échiquier continental cette année, éliminant successivement les Lituaniens de Suduva (0-0; 2-1), les Finlandais du HJK Helsiniki (2-0; 1-2) et les Danois du FC Copenhague (1-1; 1-1 ap, 7-8 tab).

Les Serbes sont actuellement 3es de leur championnat, à une longueur du FK Vojvodina et du Backa Topola, mais ont disputé un match de moins. Ils compteront comme bien souvent sur la maestria de leur meneur de jeu Marko Marin (30 ans et ancien de Chelsea, Séville et de la Fiorentina notamment). L’ancien international allemand aux 16 sélections a été consciencieusement laissé au repos lors des trois dernières journées de championnat, mais n’a manqué que deux minutes de jeu au niveau continental.