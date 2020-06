Le Barça a rejoué... et a gagné! La superstar Lionel Messi et les leaders catalans ont réussi leur grand retour après trois mois d'arrêt forcé par la pandémie, en dominant Majorque 4-0 grâce à des buts d'Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Jordi Alba... et l'inévitable Messi.

Après 98 jours sans match, le sextuple Ballon d'Or argentin est réapparu sur le terrain sans barbe, avec un look rappelant le Messi de 2015, et a inscrit le quatrième et dernier but de la belle soirée de retour blaugrana pour donner un peu d'air aux siens sur le toit du championnat d'Espagne (61 pts), cinq points devant le rival Real Madrid (56 pts), qui reçoit Eibar dimanche pour la 28e journée.

«Nous ignorons comment nous allons répondre, si nous serons le Barça d'avant, si nous serons différents, si nous allons rencontrer un Majorque tout nouveau...», craignait le technicien blaugrana Quique Setién vendredi. Mais l'illustre Barça s'est bien ranimé à temps... après 64 secondes de jeu seulement, avec l'ouverture du score express de la tête de Vidal.

Malgré une alerte au quadriceps droit dans le courant de la semaine dernière, la «Pulga» (puce, en espagnol) Messi a été aligné comme titulaire aux côtés d'Antoine Griezmann et de Martin Braithwaite sur le front de l'attaque blaugrana, et a compilé un but et deux passes décisives.

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



?23 - 08/09

?34 - 09/10

?31 - 10/11

?50 - 11/12

?46 - 12/13

?28 - 13/14

?43 - 14/15

?26 - 15/16

?37 - 16/17

?34 - 17/18

?36 - 18/19

?20 - 19/20



Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9 — OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020

Mais les supporters devront patienter pour voir le terrifiant trident d'attaque catalan réuni à nouveau: Luis Suarez, qui a profité du confinement pour se remettre d'une opération au genou droit le 12 janvier sans manquer trop de matches, n'est entré qu'à la 57e à la place de Griezmann.

AFP/JSa