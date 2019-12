Comme chaque année, le quotidien britannique «The Guardian» a établi son classement des 100 meilleurs joueurs du monde en 2019. Le jury était composé de 239 personnes venant de 63 pays de tous les continents. Parmi eux, des journalistes (en grande majorité), mais aussi des entraîneurs (comme Falcao, Terim ou Zaccheroni) et des anciens joueurs (Berbatov, Massaro, Zanetti et Zico entre autres). Chacun d'eux a établi son classement des 40 meilleurs joueurs du monde, le premier récoltant 40 points et le 40e se voyant attribuer 1 point. En tout, ce sont donc 9560 voix qui ont été compilées.

Cristiano Ronaldo 4e

Ce qu'il en ressort après addition globale des points? Un classement fort de 321 noms, remporté par l'Argentin de Barcelone Lionel Messi, qui est bien le meilleur joueur du monde pour les spécialistes. C'est le seul joueur à avoir été cité par la totalité des 239 juges. Et 108 d'entre eux, soit près de la moitié, l'ont placé à la première place.

Avec un total de 9158 points, Messi devance le Néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk (2e avec 8849 pts), le coéquipier sénégalais de ce dernier Sadio Mané (3e avec 8383 pts) et son éternel rival, le Portugais de la Juventus Cristiano Ronaldo (4e avec 8172).

Cinq juges ont cité Sommer

Un seul joueur suisse figure dans ce classement. Il s'agit du gardien de Borussia Mönchengladbach Yann Sommer, cité par cinq juges et se classant au 168e rang avec 35 points. Le meilleur classement qui lui a été attribué est une vingtième place - certainement l’œuvre du seul juge suisse, le journaliste de «Blick» Andreas Böni. Par contre, aucune trace de Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ou Haris Seferovic, qui auraient pu prétendre récolter quelques voix.

Pour la petite histoire, Sommer apparaît à la treizième place mondiale des gardiens, le meilleur de ces derniers étant le Brésilien de Liverpool Alisson (13e), devant l'Allemand de Barcelone Marc-André ter Stegen (25e) et le Slovène de l'Atlético Madrid Jan Oblak (28e).