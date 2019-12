Samedi, on a appris les adversaires de l’équipe de Suisse pour la phase de poules du prochain championnat d’Europ,e dispersé dans douze villes européennes. Le mot «dispersé» est un doux euphémisme pour l’équipe de Suisse, qui va devoir aller jouer à deux reprises à Bakou, avec un voyage à Rome pour y défier l’Italie au milieu. Le fan de la «Nati» peut commencer à compter ses sous…

Mais grâce à ce tirage au sort, on a aussi une idée un peu plus précise de ce qui attend les ouailles de Vladimir Petkovic en cas de qualification pour la phase à élimination directe. Et là, le supporter suisse peut se réjouir. Si son équipe prend l’une des deux premières places de ce groupe A, ce qui est clairement dans le domaine du possible voire du probable, il va se régaler. Enfin, surtout si elle finit première...

Projetons-nous un peu au mois de juin prochain. D’entrée, la Suisse bat facilement le Pays-de-Galles, va gratter un point contre la Squadra à Rome, avant de se jouer dans les arrêts de jeu de la Turquie et d’éteindre un Stade olympique de Bakou rempli à 80% de supporters adverses. Au goal-average, les Helvètes devancent l’Italie et finissent premiers de leur groupe.

Les fans avec leurs drapeaux rouges à la croix blanche sont alors très heureux du parcours des leurs, mais ils ont encore plus le sourire quand ils voient la suite. Car en finissant en tête de la poule A, les Suisses se sont offert le droit de jouer à Wembley, le 27 juin. Ils y défient le deuxième du groupe C, qui devrait être l’Ukraine ou l’Autriche, et, pour une fois, passent la rampe aux penalties.

Direction les quarts de finale donc, et une autre jolie adresse: l’Allianz Arena de Munich. Au menu: le vainqueur du match opposant le premier du groupe A à un des meilleurs troisièmes. Autant dire que la chose est d’ores et déjà certaine, Granit Xhaka et les siens vont se mesurer à la Belgique. Comme d’habitude, les Belges vont développer un football de rêve, multiplier les passes et se faire plier en contre sur une accélération de Ruben Vargas. Le pays est en délire.

Les deux demi-finales et la finale de cet Euro 2020 se déroulent toutes à Londres. Dans la partie haute du tableau, l’Allemagne, qui avait terminé première du groupe F dit «de la mort» semble avoir bien digéré la défaite en préparation à Bâle, contre la «Nati». Elle s’avance donc en favorite, après avoir vaincu l’Angleterre (2e du Groupe D) en quart de finale à St-Pétersbourg. Mais Yann Sommer est en feu, tient le 0-0, avant de stopper trois tirs au but. La Suisse est en finale, la population à 78% devant la RTS.

L’autre demi-finale, entre l’Espagne et les Pays-Bas, a tourné à la boucherie. Les Néerlandais ont passé la rampe, mais terminé à neuf, à la suite de deux expulsions. Pire, Memphis Depay s’est blessé aux ischio-jambiers en sortant un peu tard, Quincy Promes a attrapé un rhum, Frenkie de Jong est sur les plots et Virgil van Dijk a les tendons qui sifflent, après son 64e match de la saison. Une aubaine pour la Suisse, qui l’emporte sur un doublé de Xherdan Shaqiri. Presque onze ans après le sacre des Suisses lors du Mondial des moins de 17 ans, cette génération dorée du football entre La Plaine et Rorschach se fait définitivement une place dans l’Histoire du jeu de ballon.

Le pays est aux anges, ils sont plus de 500'000 à faire le déplacement de Zurich pour fêter les vainqueurs à leur descente de l’avion et Adolf Ogi a trouvé ça «formidable». La nouvelle conseillère fédérale Regula Rytz accueille les champions, leur fait un sermon sur tout ce Co2 gaspillé à force de faire des tours du continent, et Stephan Lichtsteiner et compagnie défilent ensuite sur des vélos électriques entre la Paradeplatz et le siège de la FIFA. L’UDC recule à moins de 10% des intentions de vote.

Après, il y avait aussi la version où la Suisse finit deuxième de son groupe, bat le deuxième du groupe B (Danemark ou Finlande) à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam et doit retourner à Bakou se faire taper 4-0 par les Pays-Bas. Mais on a choisi de se focaliser sur le scénario le plus favorable… Et si la Suisse finit meilleure troisième (voir la clé de répartition ci-dessous grâce à Wikipédia)? Elle risque, par exemple, de jouer la France à Bucarest, la Belgique à Bilbao, ou encore l’Espagne à Glasgow, et là, ça rigole encore moins.