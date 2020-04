La saison en cours, interrompue dans presque tous les pays du globe depuis près d’un mois, reprendra-t-elle? C’est la question que ne cessent de se poser acteurs, décideurs et spectateurs du monde entier. Face à ce chaos, Gianni Infantino et la FIFA sont sortis du bois mardi en dictant leur ligne.

En résumé, la FIFA dit que, comme il est désormais impossible de conclure les championnats actuels d’ici au 30 juin, les contrats des joueurs qui arriveraient à échéance à cette date devront être automatiquement prolongés jusqu’à la fin officielle de la saison 2019-2020. Puis, en conséquence, que le Mercato estival débutera, cette année, seulement après la fin des championnats actuels.

Interrogé sur ces directives de l’organe faîtier du football mondial, Raffaele Poli reste prudent. «La FIFA a-t-elle tout simplement le droit d’imposer ses règles aux Fédérations nationales?, s’interroge le responsable du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel. Je n’en suis pas certain. Pour ce qui concerne les contrats, il faut surtout l’accord des deux parties - joueur et club - pour les modifier. Ensuite, les périodes de transferts sont fixées de façon indépendante par chaque Fédération nationale sur son territoire. Cela dit, le fait de les déplacer après la fin des compétitions me semble des plus logiques. Il est en effet indécent d’imaginer un joueur disputer les derniers matches de cette saison sous le maillot d’une équipe qui était un adversaire une semaine plus tôt. Raison pour laquelle je pense plutôt que, dans son message, la FIFA a voulu faire des recommandations et non pas donner des directives.»

Finir en août, si nécessaire

Mais ce que la FIFA a surtout voulu faire comprendre à travers ces propos, c’est qu’elle mettra tout en œuvre pour que l’exercice aille jusqu’à son terme. «Pour moi, il est désormais acquis que les saisons iront jusqu’à leur terme, assure Raffaele Poli. Quitte à les terminer au cœur de l’été. Tout simplement parce que les enjeux économiques sont trop importants pour que les Fédérations nationales annulent les championnats actuels. Regardez la réaction de l’UEFA lorsque les Belges ont annoncé vouloir tout stopper définitivement. Elle ne laisse aucune place au doute.»

Un Mercato très calme

L’impact économique de cette crise influencera naturellement le(s) prochain(s) marché(s) des transferts, selon le directeur du CIES. «Cette année en tout cas, il sera très calme, je crois. Même les échanges de joueurs seront peu nombreux. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que cette fenêtre de Mercato entre cette saison et la suivante sera très courte. Les équipes auront ainsi peu de temps à la fois pour mener à bien ces transactions et pour ensuite intégrer leurs nouveaux éléments.»

Des clubs suisses en danger

Une crise économique et un changement radical des habitudes qui impactera beaucoup les clubs suisses. «Ici, le risque d’assister à quelques faillites existait déjà sans ce coronavirus, souffle Raffaele Poli. Pour des clubs comme Thoune ou Xamax, qui ont des situations financières très tendues, cela pourrait même rapidement devenir très compliqué à gérer. Quant au FC Sion, Christian Constantin a récemment tiré le signal d’alarme. Mais difficile de dire aujourd’hui si le club valaisan est réellement en danger ou si son président essaye d’obtenir par ce biais davantage d’aides fédérales.»

Peu de départs à l’étranger

Pour le FC Sion comme pour d’autres clubs du pays, la vente de leurs meilleurs éléments à l’étranger constitue une manne essentielle pour équilibrer les comptes. Une bouée de sauvetage sur laquelle ils pourraient ne plus pouvoir compter, cet été. «Cela s’annonce effectivement plus difficile pour les clubs suisses de vendre à l’étranger, conclut Raffaele Poli. Mais pas impossible. Si un joueur est vraiment bon, il intéressera toujours des acquéreurs potentiels. Aucun doute à ce sujet.»

Mais combien y en a-t-il aujourd’hui dans notre championnat qui peuvent espérer rapidement accomplir le grand saut espéré dans le contexte actuel? Sans, bien sûr, que les clubs suisses ne bradent leurs joueurs pour encaisser quelques centaines de milliers de francs salvateurs...