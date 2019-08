Un an presque jour pour jour après avoir arraché sa qualification pour le 2e tour de la Coupe sur la pelouse du stade Municipal d’Yverdon, grâce à un petit but de Raphaël Nuzzolo, Neuchâtel Xamax est de retour sur les lieux de sa laborieuse victoire. Face à un adversaire vaudois, candidat déclaré à la promotion en Challenge League, qui semble disposer de nombreux arguments pour créer un exploit auquel il croit plus que jamais.

«Pour nous, hériter d’Yverdon était le pire tirage possible, avertit Raphaël Nuzzolo. En termes de qualité, c’est l’adversaire le plus fort que nous pouvions rencontrer. L’an dernier, je me souviens que nous l’avions emporté d’extrême justesse, suite à une balle arrêtée, alors que les Yverdonnois avaient, eux, galvaudé quelques bonnes occasions.» Une expérience très récente qui évitera aux Neuchâtelois d’avoir l’idée de prendre les Vaudois de haut. «Il n’y a aucun risque, sourit le buteur de la Maladière. Nous connaissons la valeur de notre adversaire et nous préparons ce derby comme nous l’aurions fait pour une rencontre face à un club de Super League. D’autant plus que, sur le papier, Yverdon me semble encore mieux armé cette année grâce à l’apport de plusieurs joueurs d’expérience. Mais nous aussi nous sommes plus solides et en confiance qu’en août dernier. Nous nous devons de nous qualifier même si, dimanche, la pression sera clairement sur nous. Quoi qu’il en soit, ce derby s’annonce d’abord comme un magnifique rendez-vous pour le public.»

Même si le maintien en Super League reste l’objectif prioritaire de Neuchâtel Xamax, une belle aventure en Coupe de Suisse ne serait pas pour déplaire à Raphaël Nuzzolo. «L’an passé, rappelle-t-il, nous avions eu la chance de vivre quelques belles émotions en battant d’abord Yverdon puis Aarau avant d’échouer en prolongation à Lugano en huitièmes de finale. Passer cette fois encore quelques tours amènerait un peu de fraîcheur bienvenue au sein du club. Et puis, cela ferait aussi très plaisir à Christian Binggeli, notre président, pour qui cette compétition revêt depuis toujours un attrait bien particulier. Sans que ses rêves de finale n’aient pu être exaucés jusque-là.»