Les championnats du monde féminins de unihockey ont lieu à Neuchâtel cette année. Ils commencent ce samedi 7 décembre et dureront jusqu'au dimanche 15 décembre, jour de la grande finale. Pour son entrée dans le tournoi, l'équipe de Suisse (qui ne compte aucune joueuse romande) sera favorite face à l'Allemagne (samedi à 15h15).

NE Xamax FCS s'associe à l'événement, qui se disputera tout près de son stade de la Maladière, aux patinoires du Littoral et à la salle de la Riveraine. C'est ainsi que les titulaires d'un abonnement annuel ou d'un billet pour le match Xamax - Lugano de samedi bénéficieront d'une remise de 50% sur un billet journalier aux Mondiaux de unihockey.

Raphaël Nuzzolo a d'ailleurs fait la promotion du unihockey, ou on le voit jongler d'abord avec un ballon de football, puis avec une crosse et une balle de unihockey - avec un peu moins de réussite. «Même si je préfère le football, il y a les championnats du monde de unihockey féminin ici à Neuchâtel, dit-il dans son message. Donc venez voir et encourager les Suisses(ses).»

Cette «concurrence» pourrait cependant rendre le club neuchâtelois jaloux: 35'000 personnes sont en effet attendues sur l'ensemble de la semaine dans les deux salles dévolues au unihockey. Soit pas loin du total de spectateurs ayant assisté aux huit premiers matches du club de foot neuchâtelois (49'624, soit une moyenne de 6203 par match). Et on doute que la venue de Lugano, samedi soir (19h), fasse grimper cette statistique en flèche.

R. Ty