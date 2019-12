Le Valaisan Raphaël Wicky (42 ans) rebondira-t-il sur le banc du Chicago Fire en MLS? Selon plusieurs médias américains, l’ancien entraîneur du FC Bâle est la cible visée par Georg Heitz (50 ans), l’ex-directeur sportif de la formation rhénane nommé le 21 décembre au même poste dans l’organisation de la ligue professionnelle nord-américaine.

NEWS: Can confirm U-17 USMNT Head Coach Raphaël Wicky will be the next manager for our beloved #cf97. The former Basel manager will now reunite with Georg Heitz as they look to turn Chicago into an @mls powerhouse once again. pic.twitter.com/0CMUZGATVQ