Le Real Madrid a battu le promu et relégable Majorque, mercredi (2-0), lors de la 31e journée de Liga. Les hommes de Zinédine Zidane se sont imposés grâce à un but sur ballon piqué de Vinicius (19 ans) à la 19e et à un coup franc direct du capitaine Sergio Ramos à la 56e.

SERGIO RAMOS MESDAMES ET MESSIEURS ! pic.twitter.com/ezESeAN6Kl — lil Ramos ??????? (@MadristaForReal) June 24, 2020

Les Madrilènes remontent ainsi à égalité de points avec Barcelone, timide vainqueur de Bilbao lundi (1-0), mais repassent leaders grâce à un meilleur goal-average particulier, à sept matches de la fin du championnat d'Espagne.

AFP