Après les expérimentées Caroline Abbé et Valérie Gillioz, les Françaises Léonie Fleury, Amandine Soulard et Kenza Chircop, ainsi que la jeune Nathalia Spälti, le Servette FC Chênois féminin s'est encore renforcé. Cette fois, c'est devant son but. Les Genevoises vont pouvoir compter sur la gardienne Gaëlle Thalmann et ses dix saisons passées sur les terrains étrangers.

La Bulloise de 33 ans sort de trois saisons en Italie, où elle a gardé les cages de la Fiorentina, de l'Atalanta, de l'Hellas Vérone et de Sassuolo. Elle avait aussi, dans le passé, porté les couleurs de Duisbourg, Leipzig, Hambourg ou encore Potsdam en Allemagne. La gardienne de l'équipe de Suisse s'est engagée pour deux saisons avec le Servette FCCF.

«Nous ressentons une grande fierté au moment d’accueillir Gaëlle Thalmann dans la grande famille du Servette. À 33 ans, sa passion pour le football est intacte et elle a trouvé dans notre projet le cadre idéal pour se fixer des objectifs élevés tout en transmettant son expérience, non seulement aux autres gardiennes du club, mais également à l’ensemble de l’effectif», a estimé le directeur-sportif Richard Feuz.

Les Genevoises disputeront leur premier match de la saison de LNA à Berne, chez les Young Boys, le 17 août prochain. Elles enchaîneront à domicile, le week-end suivant, contre le FC Zurich. Les Servettiennes auront l'occasion de se roder en Coupe de Suisse, une semaine avant leurs débuts en championnat, en défiant le FC Sarine-Ouest (2e ligue inter.) en Coupe de Suisse.