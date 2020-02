Atalanta-Valence. C’est peut-être l’affiche la plus inattendue et – diront certains – la moins glamour de ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Voilà qui ne freinera en tout cas pas la motivation des 22 acteurs, ce mercredi soir à l’occasion du match aller à Bergame. Parmi eux, il y aura Remo Freuler, devenu quasi inamovible dans l’entrejeu italien. L’international suisse de 27 ans n’a peut-être pas atteint le degré de notoriété d’un Granit Xhaka ou d’un Xherdan Shaqiri. Mais il est en train de vivre une quatrième saison de rêve avec les bleu et noir.

«Au début, mon but était surtout de franchir un palier en découvrant l’étranger, a expliqué dans le dernier Matin Dimanche celui qui a quitté Lucerne à l’été 2016. Je n’aurais jamais pensé qu’on pourrait atteindre un tel niveau. Toutes mes espérances ont été dépassées. Disputer la Ligue Europa puis la Ligue des champions, c’était déjà fou. Alors les huitièmes de finale… Avec ses résultats, l’Atalanta a pris une envergure nouvelle d’année en année. Ce sont des moments incroyables à vivre.»

Les Bergamasques, qui avaient entamé leur phase de poule par trois défaites (0-4 contre le Dinamo Zagreb, 1-2 face au Shakhtar Donetsk et 1-5 devant Manchester City), ont réussi à se qualifier in extremis en décembre passé. Les voilà promus parmi les seize dernières formations en course, le tout en déployant un jeu dynamique et attrayant, sous la baguette de l’entraîneur Gian Piero Gasperini. «Avec lui, si tu n’es pas à 120%, tu sais déjà que tu ne joueras pas le week-end, témoigne Remo Freuler. Chaque entraînement est d’une intensité folle, on en ressort épuisés. C’est aussi ce qui fait la différence. Lorsque nos adversaires baissent d’intensité, nous gardons le rythme.»

Excellente quatrième de Serie A, avec six points d’avance sur la Roma, l’Atalanta déjoue tous les pronostics. Qu’en sera-t-il mercredi soir contre Valence? «Tout est ouvert désormais. Pour moi, ce sera du 50-50», exhorte Freuler, un Glaronais formé à Winterthour et qui n’a pas du tout envie de s’arrêter là. «Si on continue dans cette voie, qui sait?, s’interroge-t-il. L’Ajax a démontré, la saison dernière, que tout était possible. Quand tu as une équipe solidaire, décomplexée et joueuse, tu peux accomplir de grandes choses.» Voilà précisément ce que l’Atalanta est en train de réaliser. Reste à savoir jusqu’où elle ira - et Remo Freuler avec.

Simon Meier