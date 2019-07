Le boycott du quotidien valaisan «Le Nouvelliste» par le président du FC Sion, Christian Constantin, continue à engendrer des réactions.

On le rappelle, CC est en conflit avec le journal valaisan depuis une saison déjà. Il interdit l'accès du stade aux représentants de ce média et n'autorise pas ses joueurs ou son staff à prendre contact avec le quotidien.

Pour lever le boycott, Constantin a demandé au «Nouvelliste» de disposer d'une page entière par semaine, ce que le journal a refusé.

«D'un autre âge»

Pour Reporters sans frontières (RSF) Suisse, une ONG qui défend la liberté de l'information, ces procédés datent «d'un autre âge». «Le "Nouvelliste" ne pouvait évidemment accepter une telle offre, indigne, contraire aux fondements les plus élémentaires de l’indépendance journalistique et foulant aux pieds le respect minimal dû aux lecteurs et au public», estime RSF.

Reporters sans frontières salue la détermination du quotidien et demande à Constantin de prendre conscience de cette situation ubuesque: «Nous demandons à l’intéressé de revenir sur le terrain du raisonnable et d’abandonner sans délai une conception totalement dépassée des relations avec les médias».

Pour l'ONG: «un acteur local de poids tel le FC Sion ne devrait pas impunément abuser de sa position dominante pour mettre la presse régionale à sa botte».

C'est pour cette raison que RSF Suisse a décidé de soutenir «les démarches que «Le Nouvelliste» entend entreprendre auprès des instances sportives compétentes et appellent ces dernières à prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant en faisant jurisprudence, pour rétablir le plein respect de la liberté d’informer».