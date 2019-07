«Saint-Gall a beaucoup d’atouts à faire valoir»

Patrick Oberli

Mon classement:

1. Bâle

2. YB

3. Saint-Gall

4. Zurich

5. Thoune

6. Sion

7. Servette

8. Lugano

9. NE Xamax

10. Lucerne

«Même si YB est le grand favori, le FC Bâle va repointer le bout de son nez en tête de Super League. L'embellie était déjà visible ce printemps et pourrait bien se prolonger. D'autant plus qu'YB, sans avoir perdu en qualité intrinsèque, doit compter avec un recul de son expérience. On peut toujours rêver d'un vrai duel, non?

»Emmenés par ses jeunes Romands, le FC Saint-Gall a beaucoup d'atouts pour plaire, mais souffrira de son manque de constance. Côté romand, le FC Sion et le SFC vont se battre pour le titre honorifique de meilleur club francophone. Malheureusement, ce sera dans le ventre mou du classement. Quand à NE Xamax, sa progression lui évitera une nouvelle opération commando de fin de saison. Le cancre de l'année? Lucerne, parce qu'il en faut un et que ce n'est pas improbable.»

«Et si Servette bousculait la hiérarchie?»

Christian Maillard

Mon classement:

1. Young Boys

2. Bâle

3. Servette

4. Sion

5. Saint-Gall

6. Lugano

7. Zurich

8. Lucerne

9. Thoune

10. NE Xamax

«Et si Servette, qui s'est renforcé intelligemment cet été, profitait de l'euphorie de sa promotion et d'un jeu d'attaque pour bousculer la hiérarchie? Les Genevois sont bien décidés à poursuivre leur élan offensif pour retrouver les sommets et jouer l'Europe. Pour le titre, après deux sacres consécutifs, Young Boys a les moyens de surfer sur sa vague du succès. Si les Bernois ont perdu des joueurs de qualité (Mbabu, Von Bergen, Benito, Sow), ils pourront en revanche toujours compter sur un collectif bien huilé ainsi que le génial Guillaume Hoarau pour conserver leur couronne, même si Bâle semble bien décidé à reprendre son trône qu'il avait occupé durant huit ans.

»Concernant les autres clubs romands, Sion va pouvoir s'appuyer sur l'expérience de Valon Behrami et Stéphane Henchoz pour décrocher la lune et redonner le sourire aux Valaisans. Quant aux Xamaxiens, passés si proches de la guillotine ce printemps, il n'y aura pas de nouveau miracle. D' autant plus que l'équipe de la Maladière s'est tout de même bien affaiblie.»

«Bâle saura redevenir ce qu’il a été, au moins en partie»

Nicolas Jacquier

Mon classement:

1. Bâle

2. Young Boys

3. Sion

4. Lugano

5. Servette

6. Saint-Gall

7. Zurich

8. Thoune

9. NE Xamax

10. Lucerne

«Du côté du Parc Saint-Jacques, on se répète que la plaisanterie a cette fois assez duré. L’été a certes été mouvementé du côté rhénan avec le faux-départ de Marcel Koller qui a fini par coûter sa place au directeur sportif Marco Streller, mais Bâle saura redevenir ce qu’il a été sur la longueur, au moins en partie. Peut-être pas aussi flamboyant mais en tout cas suffisamment solide pour récupérer son bien à un YB qui a perdu beaucoup de son assise défensive. A Berne, le recrutement a beau être toujours aussi ciblé et intelligent, intégrer les recrues estivales pourrait prendre plus de temps que prévu. Si Sion demeure une éternelle inconnue tant le club peine à afficher son potentiel, réel ou supposé, l’arrivée de Stéphane Henchoz pourrait contribuer à faire évoluer les mentalités; à condition que les résultats ne tardent pas trop. Si Servette paraît posséder les moyens d’intégrer le top 5 helvétique, l’Européen Lugano pourrait continuer à surprendre. Dans une compétition à plusieurs vitesses, Xamax réussirait un nouvel exploit en accrochant la place de barragiste. A la Maladière, une seule question prédomine: les miracles sportifs peuvent-ils se répéter? Et puisqu’il faut bien un dernier, Lucerne semble tout destiné à coiffer cette saison le bonnet d’âne de la Super League. Avec une chance sur peut-être huit d’être à côté de la plaque!»

«Lugano continuera sur sa bonne lancée»

Florian Müller

Mon classement:

1. Young Boys

2. Saint-Gall

3. Bâle

4. Lugano

5. Servette

6. Sion

7. Zurich

8. Lucerne

9. Thoune

10. NE Xamax

«Malgré la perte de quelques-uns de ses cadres, la supériorité intrinsèque du collectif de YB fera encore la différence cette saison. Le micmac dans le directoire du FC Bâle aura des conséquences et le privera de sa place de dauphin au profit d’un FC Saint-Gall parfaitement cohérent, aussi bien pensé que mené – réalisant au passage, quoiqu’en partie seulement, la fameuse prophétie de Tim G.*

»Dans son sillage, le FC Lugano de Fabio Celestini continuera sur sa bonne lancée, même si son début de saison sera forcément prétérité par sa qualification européenne, tandis que Servette réalisera un excellent premier exercice pour son retour dans l’élite. A Sion, même si les étoiles semblent s’aligner, l’euphorie ne durera qu’un temps, avant que le boss ne coupe inexorablement les têtes qui dépassent plus haut que la sienne. Dans le bas du tableau, la faute à un effectif loin d’être au niveau, NE Xamax tiendra fermement la lanterne rouge. On s’imagine volontiers que, pour sa première saison sur le banc d’un club professionnel, Joël Magnin aurait espéré démarrer un poil plus sereinement. S’il est un Neuchâtelois qui doit maudire le miracle du Brügglifeld, c’est bien lui.»

*Nom connu de la rédaction

«NE Xamax semble le moins bien armé»

Daniel Visentini

Mon classement:

1. Young Boys

2. Bâle

3. Zurich

4. Sion

5. Saint-Gall

6. Lugano

7. Servette

8. Lucerne

9. Thoune

10. NE Xamax

«On prend les mêmes et on recommence pour les deux premières places du classement. YB est intelligent et solide, Bâle ne sera sans doute 20 points derrière, mais tout de même décroché. Après? Si Sion se trouve une vraie efficacité offensive, il pourra s’éviter les frayeurs de la saison passée. Une pièce sur un renouveau de Zurich. Servette? Une belle 7e place, c’est déjà très bien pour un néo-promu, même si on ne demande qu’à être surpris. Derrière, Xamax semble le moins bien armé. Et si Thoune connaissait un trou d’air cette saison?»

«Sion sera le principal contradicteur d’YB»

Renaud Tschoumy

Mon classement:

1. Young Boys

2. Sion

3. Bâle

4. Zurich

5. Saint-Gall

6. Servette

7. Lucerne

8. NE Xamax

9. Lugano

10. Thoune

«Doubles tenants du titre, les Young Boys ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Ils vont une nouvelle fois dominer le championnat. Le premier des viennent-ensuite sera le FC Sion, chez qui Stéphane Henchoz aura réussi à amener une certaine stabilité, après des débuts qui seront pourtant difficiles. Le FC Bâle sera une fois de plus en retrait. Côté romand, Servette se fera l’auteur d’une belle saison et luttera pour les places européennes jusqu’aux dernières journées, tandis que Xamax, cette fois, réussira à échapper au barrage, laissant ce redoutable «honneur» à Lugano. Exemple à suivre saison après saison, Thoune connaîtra cette fois une année sans, qui se terminera par une abrupte relégation.»

La synthèse: YB devrait se succéder à lui-même

En effectuant la synthèse de ces différents classements, Young Boys devrait réaliser la passe de trois et se succéder à lui-même. En attribuant des points dégressifs (de 10 à 1) en fonction de la place occupée, le club de la capitale serait couronné avec un total de 58 points sur un total idéal de 60. Deuxième, Bâle échouerait à 4 unités. En bas de classement, NE Xamax serait relégué et le FC Lucerne barragiste. Reste à découvrir ce qu’il en sera dans la réalité…

Le classement du «Matin.ch»:

1. Young Boys 58

2. Bâle 54

3. Sion 41

4. Saint-Gall 40

5. Zurich 34

6. Servette 33

7. Lugano 29

8. Thoune 16

9. Lucerne 15

10. NE Xamax 10