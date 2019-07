Alors que le titre de champion de Suisse fuyait les joueurs de la capitale depuis 1986, Young Boys survole le championnat depuis deux saisons. Après avoir détrôné le FC Bâle au printemps 2018 en comptant 15 points d’avance sur son dauphin du parc Saint-Jacques, le club bernois a fait mieux encore lors de l'exercice écoulé en reléguant le FCB, son plus proche (ou moins éloigné…) adversaire, à 20 points. Avec une attaque de feu (99 buts), les joueurs de Gerardo Seoane avaient alors écrasé la compétition de leur supériorité.

Qu’en sera-t-il cette fois-ci? Young Boys, qui rêve de signer la passe de trois et de réussir le doublé coupe-championnat, va-t-il poursuivre son cavalier seul ou assistera à une compétition plus équilibrée? Sur les bords du Rhin, où la concurrence s’organise, Bâle entend retrouver son glorieux passé et retrouver un titre de champion qui lui échappe depuis son ultime titre de 2017.

Derrière ses deux grosses locomotives, qui pourrait émerger? Alors que Sion s’imagine toujours pouvoir tutoyer les sommets sans jamais y parvenir, l’arrivée de Stéphane Henchoz pourrait peut-être changer la donne. A condition que le club de Tourbillon trouve rapidement la solution des soucis offensifs qui le minaient déjà la saison dernière.

A l’heure où YB, qui a perdu plusieurs éléments clé avec la retraite de son capitaine Steve Von Bergen et les départs conjoints de Loris Benito (Bordeaux), Kevin Mbabu (Wolfsburg) et Djibril Sow (Eintracht Francfort), s’apprête à remettre son titre en jeu, Lugano, Zurich et Servette pourraient eux aussi avoir de belles cartes à jouer en se glissant dans le rôle de trouble-fête. Une liste auquel il convient aussi d’ajouter le FC Saint-Gall, qui se découvre un objectif pas loin d’être européen.

Les ambitions du troisième club romand, Neuchâtel Xamax, seront plus limitées. Après avoir déjà réussi l’exploit d’accrocher la place de barragiste et d’assurer son maintien en Super League dans des circonstances que personne n’a pu oublier, le miraculé de la Maladière tentera d’échapper au funeste sort que beaucoup lui prédisent déjà…

En attendant le verdict du terrain, donnez-nous votre avis en participant à notre sondage.